Putin quiere un acuerdo sobre Ucrania y podría celebrarse una reunión tripartita, dice Trump

Asimismo, el mandatario estadounidense señaló que podría celebrarse una reunión tripartita entre EEUU, Rusia y Ucrania, y añadió que dicha posibilidad "podría materializarse" tras lo que describió como una buena conversación con Putin. Ambos jefes de Estado conversaron por teléfono durante cerca de una hora el 8 de septiembre. En dicha llamada, Putin expuso las medidas que Washington podría adoptar para contribuir a poner fin al conflicto en Ucrania.
El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó de "magnífica" su última conversación con su homólogo ruso, Vladímir Putin, y afirmó que el líder del país euroasiático desea alcanzar un acuerdo sobre Ucrania.
"Él quiere llegar a un acuerdo y, si Zelenski también quiere hacerlo, sería algo muy bueno", declaró a los periodistas.
Asimismo, el mandatario estadounidense señaló que podría celebrarse una reunión tripartita entre EEUU, Rusia y Ucrania, y añadió que dicha posibilidad "podría materializarse" tras lo que describió como una buena conversación con Putin.