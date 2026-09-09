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Putin quiere un acuerdo sobre Ucrania y podría celebrarse una reunión tripartita, dice Trump
Putin quiere un acuerdo sobre Ucrania y podría celebrarse una reunión tripartita, dice Trump
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El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó de "magnífica" su última conversación con su homólogo ruso, Vladímir Putin, y afirmó que el líder del país... 09.09.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, el mandatario estadounidense señaló que podría celebrarse una reunión tripartita entre EEUU, Rusia y Ucrania, y añadió que dicha posibilidad "podría materializarse" tras lo que describió como una buena conversación con Putin. Ambos jefes de Estado conversaron por teléfono durante cerca de una hora el 8 de septiembre. En dicha llamada, Putin expuso las medidas que Washington podría adoptar para contribuir a poner fin al conflicto en Ucrania.
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Putin quiere un acuerdo sobre Ucrania y podría celebrarse una reunión tripartita, dice Trump

19:00 GMT 09.09.2026
© POOL15 de agosto de 2025. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su par, Donald Trump, durante las negociaciones en Alaska.
15 de agosto de 2025. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su par, Donald Trump, durante las negociaciones en Alaska. - Sputnik Mundo, 1920, 09.09.2026
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El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó de "magnífica" su última conversación con su homólogo ruso, Vladímir Putin, y afirmó que el líder del país euroasiático desea alcanzar un acuerdo sobre Ucrania.

"Él quiere llegar a un acuerdo y, si Zelenski también quiere hacerlo, sería algo muy bueno", declaró a los periodistas.

Asimismo, el mandatario estadounidense señaló que podría celebrarse una reunión tripartita entre EEUU, Rusia y Ucrania, y añadió que dicha posibilidad "podría materializarse" tras lo que describió como una buena conversación con Putin.
Ambos jefes de Estado conversaron por teléfono durante cerca de una hora el 8 de septiembre. En dicha llamada, Putin expuso las medidas que Washington podría adoptar para contribuir a poner fin al conflicto en Ucrania.
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