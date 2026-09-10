Rubio vincula a anteriores gobiernos de izquierda de Colombia y Ecuador con el narcotráfico

En referencia a Colombia y Ecuador, afirmó que estas fuerzas políticas presuntamente mantenían vínculos con grupos del narcotráfico, a los que acusó de contribuir al deterioro de ambos países durante los últimos cuatro años.
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, criticó durante su visita a suelo ecuatoriano a los gobiernos de esta índole de Latinoamérica, a los que acusó de supuestamente permitir el avance de organizaciones criminales dentro de sus naciones.
En referencia a Colombia y Ecuador, afirmó que estas fuerzas políticas presuntamente mantenían vínculos con grupos del narcotráfico, a los que acusó de contribuir al deterioro de ambos países durante los últimos cuatro años.
"Estos grupos de izquierda están aliados con estas organizaciones criminales y narcotraficantes. Están vinculados a ellas", sostuvo Rubio.
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