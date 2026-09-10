https://noticiaslatam.lat/20260910/rubio-vincula-a-anteriores-gobiernos-de-izquierda-de-colombia-y-ecuador-con-el-narcotrafico-1175004343.html

Rubio vincula a anteriores gobiernos de izquierda de Colombia y Ecuador con el narcotráfico

Rubio vincula a anteriores gobiernos de izquierda de Colombia y Ecuador con el narcotráfico

Sputnik Mundo

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, criticó durante su visita a suelo ecuatoriano a los gobiernos de esta índole de Latinoamérica, a los que acusó de... 10.09.2026, Sputnik Mundo

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En referencia a Colombia y Ecuador, afirmó que estas fuerzas políticas presuntamente mantenían vínculos con grupos del narcotráfico, a los que acusó de contribuir al deterioro de ambos países durante los últimos cuatro años.

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