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Titular del Ejército de México: "La patria se honra, la independencia se preserva y la soberanía se defiende"

Titular del Ejército de México: "La patria se honra, la independencia se preserva y la soberanía se defiende"

Sputnik Mundo

Ricardo Trevilla, secretario de Defensa Nacional, hizo estas declaraciones durante su intervención en la ceremonia del aniversario número 179 de la Gesta... 13.09.2026, Sputnik Mundo

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Trevilla expresó además que la conmemoración de este evento histórico no solo es un acto de memoria, sino también una muestra de la fortaleza del pueblo mexicano. "En nuestra Carta Magna reside la voluntad soberana del pueblo de México y el deber irrenunciable de preservar la independencia, la integridad y los intereses de la nación", añadió.Estas declaraciones surgen en medio de las tensiones entre México y Estados Unidos debido a la presión desde Washington para involucrarse en el combate al narcotráfico en territorio nacional, incluso poniendo sobre la mesa la incursión de fuerzas terrestres.

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