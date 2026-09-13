Titular del Ejército de México: "La patria se honra, la independencia se preserva y la soberanía se defiende"

Trevilla expresó además que la conmemoración de este evento histórico no solo es un acto de memoria, sino también una muestra de la fortaleza del pueblo mexicano. "En nuestra Carta Magna reside la voluntad soberana del pueblo de México y el deber irrenunciable de preservar la independencia, la integridad y los intereses de la nación", añadió.Estas declaraciones surgen en medio de las tensiones entre México y Estados Unidos debido a la presión desde Washington para involucrarse en el combate al narcotráfico en territorio nacional, incluso poniendo sobre la mesa la incursión de fuerzas terrestres.
Ricardo Trevilla, secretario de Defensa Nacional, hizo estas declaraciones durante su intervención en la ceremonia del aniversario número 179 de la Gesta Heroica de los Niños Héroes, cuando cadetes defendieron el Castillo de Chapultepec durante la invasión estadounidense en 1847.
"México reafirmó una convicción que lo ha acompañado a lo largo de su historia: la patria se honra, la independencia se preserva y la soberanía se defiende. Esa soberanía que nuestros héroes protegieron con valor no solo es una aspiración histórica, ni una expresión de patriotismo; es además un mandato constitucional", dijo.
Trevilla expresó además que la conmemoración de este evento histórico no solo es un acto de memoria, sino también una muestra de la fortaleza del pueblo mexicano. "En nuestra Carta Magna reside la voluntad soberana del pueblo de México y el deber irrenunciable de preservar la independencia, la integridad y los intereses de la nación", añadió.
Estas declaraciones surgen en medio de las tensiones entre México y Estados Unidos debido a la presión desde Washington para involucrarse en el combate al narcotráfico en territorio nacional, incluso poniendo sobre la mesa la incursión de fuerzas terrestres.
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