https://noticiaslatam.lat/20260913/reportan-ataque-armado-contra-un-helicoptero-policial-en-el-norte-de-mexico-1175049357.html

Reportan ataque armado contra un helicóptero policial en el norte de México

Reportan ataque armado contra un helicóptero policial en el norte de México

Sputnik Mundo

Sujetos armados dispararon contra el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua (norte) con un fusil calibre .50, dejando un... 13.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-13T04:03+0000

2026-09-13T04:03+0000

2026-09-13T04:03+0000

defensa

seguridad

méxico

ataque

helicóptero

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/0d/1175049202_0:4:1600:904_1920x0_80_0_0_6635de3dff221730aa9a7ace2c2d0d03.jpg

De acuerdo con lo informado, el agente que resultó herido fue trasladado al hospital y, actualmente, se reporta como estable. El helicóptero se encontraba realizando labores de vigilancia entre los municipios de Coyame y Ojinaga.De acuerdo con la prensa nacional, las autoridades señalaron que el helicóptero presentaba diversos impactos de bala. Además, se detalló que se implementó un operativo en la región con el fin de dar con los responsables.

https://noticiaslatam.lat/20260911/mexico-logro-reducir-mas-de-50-los-homicidios-dolosos-como-lo-consiguio-en-solo-dos-anos-1175017129.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

seguridad, méxico, ataque, helicóptero