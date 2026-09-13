Reportan ataque armado contra un helicóptero policial en el norte de México

De acuerdo con lo informado, el agente que resultó herido fue trasladado al hospital y, actualmente, se reporta como estable. El helicóptero se encontraba realizando labores de vigilancia entre los municipios de Coyame y Ojinaga.De acuerdo con la prensa nacional, las autoridades señalaron que el helicóptero presentaba diversos impactos de bala. Además, se detalló que se implementó un operativo en la región con el fin de dar con los responsables.
Sujetos armados dispararon contra el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua (norte) con un fusil calibre .50, dejando un saldo de un agente herido, quien participaba como observador aéreo, según informaron medios de México.
De acuerdo con lo informado, el agente que resultó herido fue trasladado al hospital y, actualmente, se reporta como estable. El helicóptero se encontraba realizando labores de vigilancia entre los municipios de Coyame y Ojinaga.
De acuerdo con la prensa nacional, las autoridades señalaron que el helicóptero presentaba diversos impactos de bala. Además, se detalló que se implementó un operativo en la región con el fin de dar con los responsables.
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