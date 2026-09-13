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Solo un 14% de los alemanes cree que Merz es apto para ser canciller, según sondeo

Solo un 14% de los alemanes cree que Merz es apto para ser canciller, según sondeo

Sputnik Mundo

En tanto, el 78% se opone a que Friedrich Merz, presidente de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), sea canciller de Alemania, señaló según una encuesta... 13.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-13T04:05+0000

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El sondeo reveló una creciente desconfianza hacia Merz entre los partidarios del bloque CDU/CSU —que incluye a los demócratas cristianos que él lidera—: el 58% de los votantes del bloque rechaza su candidatura a canciller, mientras que solo el 36% está dispuesto a apoyarlo.Las encuestas de opinión mostraron que, a mediados de 2025, más del 30% de las personas consultadas estaba satisfechas con el desempeño de Merz, mientras que a principios de septiembre de 2026 esa cifra había caído a apenas un 16%.

https://noticiaslatam.lat/20260908/pesada-carga-weidel-atribuye-el-triunfo-electoral-del-afd-a-la-gestion-de-merz-1174984098.html

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