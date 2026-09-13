Solo un 14% de los alemanes cree que Merz es apto para ser canciller, según sondeo

El sondeo reveló una creciente desconfianza hacia Merz entre los partidarios del bloque CDU/CSU —que incluye a los demócratas cristianos que él lidera—: el 58% de los votantes del bloque rechaza su candidatura a canciller, mientras que solo el 36% está dispuesto a apoyarlo.Las encuestas de opinión mostraron que, a mediados de 2025, más del 30% de las personas consultadas estaba satisfechas con el desempeño de Merz, mientras que a principios de septiembre de 2026 esa cifra había caído a apenas un 16%.
En tanto, el 78% se opone a que Friedrich Merz, presidente de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), sea canciller de Alemania, señaló según una encuesta realizada por el instituto INSA para la prensa nacional.
El sondeo reveló una creciente desconfianza hacia Merz entre los partidarios del bloque CDU/CSU —que incluye a los demócratas cristianos que él lidera—: el 58% de los votantes del bloque rechaza su candidatura a canciller, mientras que solo el 36% está dispuesto a apoyarlo.
Las encuestas de opinión mostraron que, a mediados de 2025, más del 30% de las personas consultadas estaba satisfechas con el desempeño de Merz, mientras que a principios de septiembre de 2026 esa cifra había caído a apenas un 16%.
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