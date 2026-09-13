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Putin valora las reuniones en el formato BRICS+ por su "diálogo abierto y en pie de igualdad" | Video
Putin valora las reuniones en el formato BRICS+ por su "diálogo abierto y en pie de igualdad" | Video
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Las conferencias de este tipo han dado buenos resultados, señaló el presidente ruso, Vladímir Putin, en su discurso durante la sesión de los BRICS+. 13.09.2026, Sputnik Mundo
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El mandatario destacó el atractivo de los valores e ideales fundamentales de la asociación. De acuerdo con Putin, los BRICS abogan por que todos los países tengan oportunidades iguales e ilimitadas para el crecimiento social y económico. En este contexto, la asociación participa activamente en la formación de un orden mundial multipolar más justo, agregó.En palabras de Vladímir Putin, la complementariedad de las economías de los países BRICS es el principal recurso para el desarrollo de la asociación, pues los miembros de los BRICS pueden establecer relaciones económicas sin tener en cuenta las sanciones. En este contexto, destacó que el comercio interno dentro del grupo ya ha alcanzado los 1,2 billones de dólares, lo que representa un aporte del 49% del PIB mundial."Y, para concluir, quisiera expresar mi confianza en que nuestra organización seguirá colaborando con todos los socios internacionales con el fin de garantizar un desarrollo integral y sostenible", resumió Putin.
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Putin valora las reuniones en el formato BRICS+ por su "diálogo abierto y en pie de igualdad" | Video

06:52 GMT 13.09.2026 (actualizado: 07:09 GMT 13.09.2026)
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Vladímir Putin, presidente de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 13.09.2026
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Las conferencias de este tipo han dado buenos resultados, señaló el presidente ruso, Vladímir Putin, en su discurso durante la sesión de los BRICS+.
"Esta reunión, en este formato, ha demostrado ser muy eficaz, ya que brinda la oportunidad de entablar un diálogo directo y abierto entre los miembros de pleno derecho de los BRICS y los países socios, así como con otros Estados y organizaciones multilaterales interesados en cooperar con nuestra asociación", postuló.
El mandatario destacó el atractivo de los valores e ideales fundamentales de la asociación. De acuerdo con Putin, los BRICS abogan por que todos los países tengan oportunidades iguales e ilimitadas para el crecimiento social y económico. En este contexto, la asociación participa activamente en la formación de un orden mundial multipolar más justo, agregó.
En palabras de Vladímir Putin, la complementariedad de las economías de los países BRICS es el principal recurso para el desarrollo de la asociación, pues los miembros de los BRICS pueden establecer relaciones económicas sin tener en cuenta las sanciones.
En este contexto, destacó que el comercio interno dentro del grupo ya ha alcanzado los 1,2 billones de dólares, lo que representa un aporte del 49% del PIB mundial.
"Y, para concluir, quisiera expresar mi confianza en que nuestra organización seguirá colaborando con todos los socios internacionales con el fin de garantizar un desarrollo integral y sostenible", resumió Putin.
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