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Putin valora las reuniones en el formato BRICS+ por su "diálogo abierto y en pie de igualdad" | Video

Putin valora las reuniones en el formato BRICS+ por su "diálogo abierto y en pie de igualdad" | Video

Sputnik Mundo

Las conferencias de este tipo han dado buenos resultados, señaló el presidente ruso, Vladímir Putin, en su discurso durante la sesión de los BRICS+. 13.09.2026, Sputnik Mundo

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El mandatario destacó el atractivo de los valores e ideales fundamentales de la asociación. De acuerdo con Putin, los BRICS abogan por que todos los países tengan oportunidades iguales e ilimitadas para el crecimiento social y económico. En este contexto, la asociación participa activamente en la formación de un orden mundial multipolar más justo, agregó.En palabras de Vladímir Putin, la complementariedad de las economías de los países BRICS es el principal recurso para el desarrollo de la asociación, pues los miembros de los BRICS pueden establecer relaciones económicas sin tener en cuenta las sanciones. En este contexto, destacó que el comercio interno dentro del grupo ya ha alcanzado los 1,2 billones de dólares, lo que representa un aporte del 49% del PIB mundial."Y, para concluir, quisiera expresar mi confianza en que nuestra organización seguirá colaborando con todos los socios internacionales con el fin de garantizar un desarrollo integral y sostenible", resumió Putin.

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