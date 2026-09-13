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Resultados de la prueba PISA evidencian un estancamiento educativo en América Latina

Resultados de la prueba PISA evidencian un estancamiento educativo en América Latina

Sputnik Mundo

Los resultados del examen estandarizado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 91 países y economías arrojaron que ninguno... 13.09.2026, Sputnik Mundo

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En la comparativa por países, Uruguay, Chile y Costa Rica registraron los rendimientos más altos del continente en las tres materias evaluadas, situándose en el extremo opuesto a Guatemala, Paraguay y República Dominicana. No obstante, las puntuaciones máximas de América Latina permanecieron alejadas de los promedios globales de la OCDE, que alcanzaron 482 puntos en Ciencias, 461 en Lectura y 463 en Matemática, frente a promedios regionales encabezados por marcas de entre 388 y 445 puntos. En el área de Ciencias, foco central de la medición de 2025, la evolución fue heterogénea entre las naciones latinoamericanas: Costa Rica (+13 puntos), El Salvador (+12) y Uruguay (+9) evidenciaron incrementos respecto a 2022, mientras que seis países no registraron variaciones significativas y tres sufrieron contracciones, destacando las caídas de Guatemala (-22), Argentina (-13) y Paraguay (-13). En cuanto a la distribución por niveles, la proporción de estudiantes regionales en las escalas superiores de excelencia (niveles 5 y 6) resultó cercana a cero en todas las disciplinas.Tras la publicación de los datos, autoridades, representantes de organismos multilaterales y especialistas de la sociedad civil participaron esta semana en el Encuentro Regional de Resultados PISA 2025, organizado por las fundaciones Argentinos por la Educación y Varkey. Durante la apertura del evento, las instituciones organizadoras señalaron que el objetivo del foro consistió en generar un espacio de diálogo técnico entre la academia y el sector público para abordar el diagnóstico común y evaluar medidas orientadas a la mejora de los aprendizajes clave.El director de Educación y Competencias de la OCDE, Andreas Schleicher, expuso durante la jornada las principales lecciones derivadas de la prueba a nivel global. En su intervención, el especialista argumentó que las desventajas socioeconómicas de origen no condicionan de forma determinante el desempeño de los alumnos, citando sistemas educativos que lograron impulsar el rendimiento de estudiantes en contextos vulnerables.Por su parte, el ministro de Educación y Ciencias de Paraguay, Luis Fernando Ramírez, junto con otros funcionarios y especialistas presentes, coincidió en que los aprendizajes fundamentales en lectura y matemáticas constituyen un requisito operativo para la continuidad de las trayectorias escolares, el ingreso a la educación superior y la inserción productiva en el mercado laboral.En las conclusiones del foro, los participantes consensuaron la necesidad de establecer políticas educativas de largo plazo que mantengan continuidad más allá de los cambios en las administraciones gubernamentales, señalando el desarrollo del capital humano como un factor vinculado al crecimiento económico y social de los países de la región.

https://noticiaslatam.lat/20260711/paises-en-desarrollo-gastan-mas-en-reembolso-de-su-deuda-externa-que-en-educacion-segun-la-onu-1174247144.html

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