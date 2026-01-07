Mundo
Escuelas populares buscan impulsar la educación en zonas marginadas del centro de México
Escuelas populares buscan impulsar la educación en zonas marginadas del centro de México
Sputnik Mundo
Las escuelas populares se han consolidado como una alternativa en zonas marginadas del centro de México, donde comunidades, docentes y ejidatarios impulsan... 07.01.2026, Sputnik Mundo
Estos espacios comunitarios operan tanto en municipios urbanizados como Naucalpan, Ecatepec y Nezahualcóyotl, así como en las localidades con crecimiento irregular de asentamientos humanos, entre ellas Chalco, La Paz, Chimalhuacán e Ixtapaluca, de acuerdo con información recopilada por el medio.Aunque el Gobierno del Estado de México agrupa a estas instituciones bajo la categoría de "organizaciones sociales", sectores del magisterio independiente señalan que las escuelas populares continúan activas en alianza con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).Datos del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 indican que existen 847 planteles de este tipo, que brindan atención a más de 198.000 estudiantes. Sin embargo, integrantes del Sector Educativo Independiente y del Magisterio Mexiquense Contra la Reforma Educativa aseguran que actualmente operan más de 1.000 espacios, con una matrícula cercana a los 250.000 alumnos.Uno de los ejemplos se localiza en la comunidad de San Lucas Amalinalco, en el municipio de Chalco, donde ejidatarios donaron tierras para la construcción de una escuela popular, con el objetivo de frenar la invasión y lotificación de parcelas agrícolas.El proyecto es encabezado por Guadalupe Reséndiz Jiménez, directora de la Preparatoria Oficial número 374, quien explicó que el plantel comenzó hace cinco años con 71 estudiantes y actualmente atiende a 458, además de haber ampliado su infraestructura de aulas provisionales a edificios de concreto.Según testimonios recabados por La Jornada, docentes y pobladores participaron directamente en el acondicionamiento del terreno, realizando labores de limpieza y construcción fuera de su jornada laboral para consolidar el centro educativo.El vínculo entre la comunidad y los estudiantes se ha fortalecido con la gestión de transporte público y el cuidado colectivo de las instalaciones, así como con proyectos productivos, como el cultivo de hortalizas y flores dentro del plantel, destinados al autoconsumo de los alumnos.Raúl Uribe Herrera, comisariado ejidal de San Lucas Amalinalco, señaló que la donación de tierras busca preservar el carácter comunitario del territorio y evitar su fragmentación, además de impulsar otros proyectos sociales como espacios deportivos y de abastecimiento de agua.Las escuelas populares atienden aproximadamente 4,4% de los más de 4,8 millones de estudiantes de nivel básico y medio superior en el Estado de México, concentrándose principalmente en regiones de alta densidad poblacional, lo que las convierte en un componente clave de la cobertura educativa en zonas marginadas del país.
Escuelas populares buscan impulsar la educación en zonas marginadas del centro de México

10:31 GMT 07.01.2026
Escuelas populares buscan impulsar la educación en zonas marginadas de México
Las escuelas populares se han consolidado como una alternativa en zonas marginadas del centro de México, donde comunidades, docentes y ejidatarios impulsan proyectos para atender a miles de estudiantes excluidos del sistema formal, reportó el diario mexicano 'La Jornada'.
Estos espacios comunitarios operan tanto en municipios urbanizados como Naucalpan, Ecatepec y Nezahualcóyotl, así como en las localidades con crecimiento irregular de asentamientos humanos, entre ellas Chalco, La Paz, Chimalhuacán e Ixtapaluca, de acuerdo con información recopilada por el medio.
Aunque el Gobierno del Estado de México agrupa a estas instituciones bajo la categoría de "organizaciones sociales", sectores del magisterio independiente señalan que las escuelas populares continúan activas en alianza con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Datos del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 indican que existen 847 planteles de este tipo, que brindan atención a más de 198.000 estudiantes. Sin embargo, integrantes del Sector Educativo Independiente y del Magisterio Mexiquense Contra la Reforma Educativa aseguran que actualmente operan más de 1.000 espacios, con una matrícula cercana a los 250.000 alumnos.
América Latina
Advierten que México se enfrenta a la falta de continuidad en las políticas educativas
10 de diciembre 2025, 07:41 GMT
América Latina
Advierten que México se enfrenta a la falta de continuidad en las políticas educativas
10 de diciembre 2025, 07:41 GMT
Uno de los ejemplos se localiza en la comunidad de San Lucas Amalinalco, en el municipio de Chalco, donde ejidatarios donaron tierras para la construcción de una escuela popular, con el objetivo de frenar la invasión y lotificación de parcelas agrícolas.
El proyecto es encabezado por Guadalupe Reséndiz Jiménez, directora de la Preparatoria Oficial número 374, quien explicó que el plantel comenzó hace cinco años con 71 estudiantes y actualmente atiende a 458, además de haber ampliado su infraestructura de aulas provisionales a edificios de concreto.
Según testimonios recabados por La Jornada, docentes y pobladores participaron directamente en el acondicionamiento del terreno, realizando labores de limpieza y construcción fuera de su jornada laboral para consolidar el centro educativo.
El vínculo entre la comunidad y los estudiantes se ha fortalecido con la gestión de transporte público y el cuidado colectivo de las instalaciones, así como con proyectos productivos, como el cultivo de hortalizas y flores dentro del plantel, destinados al autoconsumo de los alumnos.
Raúl Uribe Herrera, comisariado ejidal de San Lucas Amalinalco, señaló que la donación de tierras busca preservar el carácter comunitario del territorio y evitar su fragmentación, además de impulsar otros proyectos sociales como espacios deportivos y de abastecimiento de agua.
Las escuelas populares atienden aproximadamente 4,4% de los más de 4,8 millones de estudiantes de nivel básico y medio superior en el Estado de México, concentrándose principalmente en regiones de alta densidad poblacional, lo que las convierte en un componente clave de la cobertura educativa en zonas marginadas del país.
Lo último
