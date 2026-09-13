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Modi llama a dar pasos prácticos para cumplir los acuerdos alcanzados durante la XVIII Cumbre de los BRICS

Modi llama a dar pasos prácticos para cumplir los acuerdos alcanzados durante la XVIII Cumbre de los BRICS

Sputnik Mundo

Los BRICS deberían traducir sus acuerdos en resultados concretos, ante las expectativas de la comunidad internacional, declaró el primer ministro indio... 13.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-13T16:56+0000

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En este sentido, destacó la importancia de fijar plazos para la aplicación de los acuerdos, así como la de garantizar que los beneficios de la cooperación sean tangibles."Trabajaremos juntos para que nuestro enfoque [mecanismos de cooperación] vaya más allá de la mera documentación y tenga un efecto tangible en la vida real", prometió.Al concluir su intervención, Modi dio las gracias a los participantes y a sus equipos, les deseó a todos un buen regreso a sus países natales y a China mucho éxito en la organización de la próxima cumbre de la asociación.La XVIII Cumbre del grupo de los BRICS se celebró en Nueva Deli los días 12 y 13 de septiembre, bajo la presidencia de la India. Al término, los líderes acordaron la declaración final, que prescribe las líneas de actuación para la futura colaboración entre los Estados miembros.

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