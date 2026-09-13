El fortalecimiento global de los BRICS se vincula con los "numerosos errores de Occidente", dice experto

Este contexto, añade el analista, está marcado por un prolongado estancamiento económico, un alto endeudamiento público y una progresiva pérdida de competitividad industrial, entre otros problemas.Losada dijo además que el fortalecimiento de los BRICS como un actor de peso internacional también está ligado a los "numerosos errores de Occidente, como seguir financiando conflictos bélicos, guerras proxy y campañas de desestabilización en varias regiones, además de continuar apostando a políticas de suma cero, donde la finalidad es la extracción y la dominación, y no la cooperación, como es el caso de los países de los BRICS y otros foros multilaterales".
El presidente ruso Vladímir Putin destacó que la influencia de los BRICS no deja de crecer en todo el mundo. Al respecto, el internacionalista Samuel Losada dijo a Sputnik que lo anterior contrasta con el "declinante presente" de los países que componen el G7.
Este contexto, añade el analista, está marcado por un prolongado estancamiento económico, un alto endeudamiento público y una progresiva pérdida de competitividad industrial, entre otros problemas.
"Por un lado, esta realidad a la que aludió el presidente Putin [en su intervención en la XVIII Cumbre de los BRICS] es producto de la reconfiguración económica internacional, ya que el sur y el este globales no solo lideran el dinamismo demográfico y la actividad industrial, sino que concentran la mayor parte de las reservas energéticas, los minerales estratégicos y la producción agrícola", dijo el experto.
Losada dijo además que el fortalecimiento de los BRICS como un actor de peso internacional también está ligado a los "numerosos errores de Occidente, como seguir financiando conflictos bélicos, guerras proxy y campañas de desestabilización en varias regiones, además de continuar apostando a políticas de suma cero, donde la finalidad es la extracción y la dominación, y no la cooperación, como es el caso de los países de los BRICS y otros foros multilaterales".