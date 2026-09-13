https://noticiaslatam.lat/20260913/el-fortalecimiento-global-de-los-brics-se-vincula-con-los-numerosos-errores-de-occidente-dice-1175049063.html

El fortalecimiento global de los BRICS se vincula con los "numerosos errores de Occidente", dice experto

El fortalecimiento global de los BRICS se vincula con los "numerosos errores de Occidente", dice experto

Sputnik Mundo

El presidente ruso Vladímir Putin destacó que la influencia de los BRICS no deja de crecer en todo el mundo. Al respecto, el internacionalista Samuel Losada... 13.09.2026, Sputnik Mundo

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Este contexto, añade el analista, está marcado por un prolongado estancamiento económico, un alto endeudamiento público y una progresiva pérdida de competitividad industrial, entre otros problemas.Losada dijo además que el fortalecimiento de los BRICS como un actor de peso internacional también está ligado a los "numerosos errores de Occidente, como seguir financiando conflictos bélicos, guerras proxy y campañas de desestabilización en varias regiones, además de continuar apostando a políticas de suma cero, donde la finalidad es la extracción y la dominación, y no la cooperación, como es el caso de los países de los BRICS y otros foros multilaterales".

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