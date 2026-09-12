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Rusia libera una localidad y abate casi 1.400 soldados ucranianos en una jornada de combates

Rusia libera una localidad y abate casi 1.400 soldados ucranianos en una jornada de combates

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas rusas liberaron la localidad de Vesióloye, en la república popular de Donetsk, en la última jornada de la operación militar especial... 12.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-12T17:01+0000

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Mientras tanto, las tropas rusas continúan estrechando el cerco alrededor de las formaciones enemigas y ampliando la zona exterior de control en la región de Járkov, señalan.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 460 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a hasta 180 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 265 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó más de 215 militares.Asimismo, las FFAA de Rusia asestaron golpes contra instalaciones de la infraestructura logística, energética, de transporte y de combustible de Ucrania utilizadas por las tropas de Kiev, lugares de fabricación de aeronaves no tripuladas y sistemas robotizados terrestres, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 155 zonas, detalla.Con ello, la defensa antiaérea rusa interceptó siete bombas con kits de guiado y planeo, al tiempo que derribó 670 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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