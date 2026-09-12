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Rusia asesta un golpe a la logística de armas extranjeras en Ucrania, informa la Defensa rusa
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Otra serie de golpes contra blancos militares en territorio ucraniano fue asestada en la noche del 11 al 12 de septiembre, reportó la entidad castrense de... 12.09.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el comunicado, las tropas rusas alcanzaron:Estos blancos golpeados aseguraban "la descarga y el almacenamiento de cargamentos de uso militar, así como una parte significativa del tráfico de armas y municiones procedentes del extranjero hacia Ucrania", precisa el Ministerio de Defensa de Rusia.
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Rusia asesta un golpe a la logística de armas extranjeras en Ucrania, informa la Defensa rusa

09:02 GMT 12.09.2026
© Foto : El Ministerio de Defensa de RusiaGolpe ruso contra la infrastructura portuaria de Ucrania en Odesa
Golpe ruso contra la infrastructura portuaria de Ucrania en Odesa - Sputnik Mundo, 1920, 12.09.2026
© Foto : El Ministerio de Defensa de Rusia
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Otra serie de golpes contra blancos militares en territorio ucraniano fue asestada en la noche del 11 al 12 de septiembre, reportó la entidad castrense de Rusia.
De acuerdo con el comunicado, las tropas rusas alcanzaron:
Empresas metalúrgicas que producen artículos para uso militar en las ciudades de Zaporozhie, Dnepropetrovsk y Krivói Rog (Zaporozhstal e Interpipe).
Instalaciones de infraestructura portuaria y una infraestructura de transporte de importancia estratégica en la región de Odesa.
Estos blancos golpeados aseguraban "la descarga y el almacenamiento de cargamentos de uso militar, así como una parte significativa del tráfico de armas y municiones procedentes del extranjero hacia Ucrania", precisa el Ministerio de Defensa de Rusia.
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