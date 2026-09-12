https://noticiaslatam.lat/20260912/rusia-asesta-un-golpe-a-la-logistica-de-armas-extranjeras-en-ucrania-informa-la-defensa-rusa-1175040815.html

Rusia asesta un golpe a la logística de armas extranjeras en Ucrania, informa la Defensa rusa

Rusia asesta un golpe a la logística de armas extranjeras en Ucrania, informa la Defensa rusa

Sputnik Mundo

Otra serie de golpes contra blancos militares en territorio ucraniano fue asestada en la noche del 11 al 12 de septiembre, reportó la entidad castrense de... 12.09.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con el comunicado, las tropas rusas alcanzaron:Estos blancos golpeados aseguraban "la descarga y el almacenamiento de cargamentos de uso militar, así como una parte significativa del tráfico de armas y municiones procedentes del extranjero hacia Ucrania", precisa el Ministerio de Defensa de Rusia.

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