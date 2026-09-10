"Malvinas es una causa nacional", subraya Milei

"No es de un gobierno ni de un partido; con esto no puede haber grieta alguna. Hoy, todos los argentinos juntos tenemos que disponer de las herramientas [adecuadas] para defender nuestra soberanía", puntualizó.Asimismo, el mandatario sudamericano refirió que, en los próximos días, enviará al Congreso local un proyecto sobre el archipiélago. En las últimas semanas, el Gobierno argentino ha impulsado diversas medidas relacionadas con las Malvinas. La más reciente son las sanciones a empresas por presunta explotación petrolera ilegal en la zona.
El presidente argentino, Javier Milei, refirió que la defensa de la soberanía de las islas es un asunto altamente relevante para su administración.
"Malvinas es una causa nacional y creo que estamos haciendo honor al general San Martín", señaló en un mensaje durante la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos, en Buenos Aires.
"No es de un gobierno ni de un partido; con esto no puede haber grieta alguna. Hoy, todos los argentinos juntos tenemos que disponer de las herramientas [adecuadas] para defender nuestra soberanía", puntualizó.
Asimismo, el mandatario sudamericano refirió que, en los próximos días, enviará al Congreso local un proyecto sobre el archipiélago.