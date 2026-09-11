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"Hemos llegado al límite": Ucrania reconoce que se encuentra al borde del colapso financiero
"Hemos llegado al límite": Ucrania reconoce que se encuentra al borde del colapso financiero
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En el país podrían producirse retrasos en el pago de las prestaciones sociales debido al déficit presupuestario, informó el ministro de Hacienda, Serguéi... 11.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-11T16:27+0000
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Márchenko subrayó que, en estos momentos, se está llevando a cabo un proceso de recorte de gastos. Así, por decisión del ministro de Hacienda, se aplazaron hasta finales de año "todos los gastos menos urgentes".El Ministerio de Hacienda está barajando la opción de cubrir el déficit con medidas monetarias, lo que provocaría una caída del tipo de cambio de la grivna, inflación y otras consecuencias.El agujero financiero en el presupuesto de Ucrania asciende este año a 49.500 millones de euros (aproximadamente 57.400 millones de dólares). El presupuesto del país se elabora desde hace varios años con un déficit récord, que Kiev intenta cubrir con los fondos asignados por los socios occidentales.
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"Hemos llegado al límite": Ucrania reconoce que se encuentra al borde del colapso financiero
En el país podrían producirse retrasos en el pago de las prestaciones sociales debido al déficit presupuestario, informó el ministro de Hacienda, Serguéi Márchenko.
"No hay fondos, es posible que se suspendan las prestaciones sociales y los salarios. Los parlamentarios deben aprobar sin demora las leyes necesarias para que los socios sigan prestando apoyo financiero", aseveró.
Márchenko subrayó que, en estos momentos, se está llevando a cabo un proceso de recorte de gastos. Así, por decisión del ministro de Hacienda, se aplazaron hasta finales de año "todos los gastos menos urgentes".
El Ministerio de Hacienda está barajando la opción de cubrir el déficit con medidas monetarias, lo que provocaría una caída del tipo de cambio de la grivna, inflación y otras consecuencias.
"Hay que entender que no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a que llegue el dinero [de los socios occidentales]", justificó esta desición.
El agujero financiero en el presupuesto de Ucrania
asciende este año a 49.500 millones de euros (aproximadamente 57.400 millones de dólares). El presupuesto del país se elabora desde hace varios años con un déficit récord, que Kiev intenta cubrir con los fondos asignados por los socios occidentales.
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