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"Hemos llegado al límite": Ucrania reconoce que se encuentra al borde del colapso financiero

"Hemos llegado al límite": Ucrania reconoce que se encuentra al borde del colapso financiero

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En el país podrían producirse retrasos en el pago de las prestaciones sociales debido al déficit presupuestario, informó el ministro de Hacienda, Serguéi... 11.09.2026, Sputnik Mundo

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Márchenko subrayó que, en estos momentos, se está llevando a cabo un proceso de recorte de gastos. Así, por decisión del ministro de Hacienda, se aplazaron hasta finales de año "todos los gastos menos urgentes".El Ministerio de Hacienda está barajando la opción de cubrir el déficit con medidas monetarias, lo que provocaría una caída del tipo de cambio de la grivna, inflación y otras consecuencias.El agujero financiero en el presupuesto de Ucrania asciende este año a 49.500 millones de euros (aproximadamente 57.400 millones de dólares). El presupuesto del país se elabora desde hace varios años con un déficit récord, que Kiev intenta cubrir con los fondos asignados por los socios occidentales.

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