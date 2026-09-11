https://noticiaslatam.lat/20260911/dimite-el-jefe-de-gabinete-de-ceuta-al-revelarse-la-alerta-de-la-inteligencia-espanola-de-entrada-1175021882.html

Dimite el jefe de Gabinete de Ceuta al revelarse la alerta de la inteligencia española de entrada de migrantes

Dimite el jefe de Gabinete de Ceuta al revelarse la alerta de la inteligencia española de entrada de migrantes

Sputnik Mundo

El jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, presentó su dimisión en medio de la publicación de los informes del Centro Nacional... 11.09.2026, Sputnik Mundo

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Según los documentos, el 29 de julio el CNI alertó tanto a la inteligencia marroquí como a las autoridades españolas. La información señalaba que los principales grupos implicados en una posible llegada masiva a Ceuta por la Fiesta del Trono reunían a unos 180.000 seguidores en redes sociales.Los medios agregan que el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, acusó anteriormente a Sanz de no haberle notificado de una llamada que mantuvo con la inteligencia un día antes de la entrada masiva de migrantes.Las revelaciones contrastan con las declaraciones previas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien afirmó que las autoridades españolas no pudieron prever la magnitud de la entrada masiva de migrantes a Ceuta.El 17 de agosto, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, acusó al Gobierno de España de maquillar la realidad y de pasividad frente a la crisis migratoria en esta ciudad autónoma.Los días 30 y 31 de julio, miles de personas entraron de manera irregular a Ceuta, el enclave español en África que limita con Marruecos. Según datos del Ministerio del Interior español, alrededor de 72.000 inmigrantes irrumpieron en la urbe.La incursión masiva empezó luego de que en las redes sociales corriera el rumor de que las personas que alcanzaran territorio español no serían devueltas a Marruecos. Tras enterarse de que no era cierto, la gran mayoría de los inmigrantes regresó a territorio marroquí. Sin embargo, alrededor de 5.000 personas, entre ellas unos 1.500 menores, permanecen todavía en la ciudad, según el Ministerio del Interior.

https://noticiaslatam.lat/20260902/un-informe-de-la-policia-espanola-senala-a-marruecos-por-organizar-la-crisis-migratoria-en-ceuta-1174904269.html

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