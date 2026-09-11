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"Condiciones de juego desiguales": Helsinki recuerda la "competencia justa" mientras las sanciones comienzan a afectar los ingresos
"Condiciones de juego desiguales": Helsinki recuerda la "competencia justa" mientras las sanciones comienzan a afectar los ingresos
Sputnik Mundo
Mientras las aerolíneas occidentales evitan el espacio aéreo ruso, las chinas siguen sobrevolándolo, ahorrando tiempo, combustible y dinero, informan medios... 11.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-11T12:47+0000
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Según Kuusisto, las aerolíneas chinas están aumentando su capacidad de transporte en las rutas entre Europa y China, manteniendo así una ventaja en velocidad y costos gracias a sobrevolar Rusia.Finnair, que durante décadas se apoyó en la ventajosa ubicación geográfica de Helsinki para transportar pasajeros por las rutas más cortas hacia Pekín, Shanghái y Tokio, se vio obligada, tras perder el acceso al espacio aéreo ruso, a reestructurar su red de rutas y redistribuir su flota.Las cifras hablan por sí solas: el vuelo Shanghái-Helsinki, que antes duraba unas ocho horas, ahora se extiende a más de 12, ya que los aviones deben rodear el espacio aéreo ruso cerrado.Los problemas de Finnair no terminan ahí. Por otro flanco avanzan las aerolíneas del golfo Pérsico. Por ejemplo, Emirates se prepara para lanzar vuelos diarios Dubái-Helsinki. Mientras tanto, la propia Finnair, debido al conflicto en Oriente Medio, canceló el mes pasado sus vuelos de invierno a Doha y Dubái, aunque estos representan solo alrededor del 3% de su capacidad.Tras el inicio de la operación militar especial en Ucrania el 24 de febrero de 2022, muchos países europeos cerraron su espacio aéreo a las aerolíneas rusas. Moscú respondió restringiendo los vuelos de aerolíneas de 36 países, incluida Finlandia.
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"Condiciones de juego desiguales": Helsinki recuerda la "competencia justa" mientras las sanciones comienzan a afectar los ingresos
Mientras las aerolíneas occidentales evitan el espacio aéreo ruso, las chinas siguen sobrevolándolo, ahorrando tiempo, combustible y dinero, informan medios británicos. El director ejecutivo de la aerolínea finlandesa Finnair, Turkka Kuusisto, denunció abiertamente que la situación actual es "injusta".
Según Kuusisto, las aerolíneas chinas están aumentando su capacidad de transporte en las rutas entre Europa y China, manteniendo así una ventaja en velocidad y costos gracias a sobrevolar Rusia.
Finnair, que durante décadas se apoyó en la ventajosa ubicación geográfica de Helsinki para transportar pasajeros por las rutas más cortas hacia Pekín, Shanghái y Tokio, se vio obligada, tras perder el acceso al espacio aéreo ruso, a reestructurar su red de rutas y redistribuir su flota.
"En mi opinión, estas son condiciones de juego extremadamente desiguales e injustas", declaró a periodistas en la oficina de la compañía en Nueva York.
Las cifras hablan por sí solas: el vuelo Shanghái-Helsinki, que antes duraba unas ocho horas, ahora se extiende a más de 12, ya que los aviones deben rodear el espacio aéreo ruso cerrado.
Los problemas de Finnair no terminan ahí. Por otro flanco avanzan las aerolíneas del golfo Pérsico. Por ejemplo, Emirates se prepara para lanzar vuelos diarios Dubái-Helsinki
. Mientras tanto, la propia Finnair, debido al conflicto en Oriente Medio
, canceló el mes pasado sus vuelos de invierno a Doha
y Dubái
, aunque estos representan solo alrededor del 3% de su capacidad
.
"Si y cuando la situación se estabilice y se establezca una paz duradera, tendremos que replantearnos la situación", aseveró Kuusisto.
Tras el inicio de la operación militar especial
en Ucrania el 24 de febrero de 2022, muchos países europeos cerraron su espacio aéreo a las aerolíneas rusas. Moscú respondió restringiendo los vuelos de aerolíneas de 36 países,
incluida Finlandia.