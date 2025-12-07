https://noticiaslatam.lat/20251207/el-innovador-avion-de-pasajeros-turbohelice-ruso-il-114-300-al-detalle-1169183575.html
El innovador avión de pasajeros turbohélice ruso Il-114-300, al detalle
El innovador avión de pasajeros turbohélice ruso Il-114-300, al detalle
Rusia está a punto de lanzar la producción en serie de la revolucionaria aeronave de transporte de pasajeros Il-114-300. Capaz de despegar y aterrizar en... 07.12.2025, Sputnik Mundo
En esta infografía, Sputnik te da a conocer sus características más destacadas:
El innovador avión de pasajeros turbohélice ruso Il-114-300, al detalle
Rusia está a punto de lanzar la producción en serie de la revolucionaria aeronave de transporte de pasajeros Il-114-300. Capaz de despegar y aterrizar en pistas cortas y no pavimentadas, el avión se usará en regiones de difícil acceso, en particular, en zonas árticas.
En esta infografía, Sputnik te da a conocer sus características más destacadas: