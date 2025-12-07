Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Multimedia
Cuando una imagen vale más que mil palabras. Conoce lo que pasa en el mundo desde una perspectiva más visual con las fotogalerías, infografías y otro contenido multimedia de Sputnik.
https://noticiaslatam.lat/20251207/el-innovador-avion-de-pasajeros-turbohelice-ruso-il-114-300-al-detalle-1169183575.html
El innovador avión de pasajeros turbohélice ruso Il-114-300, al detalle
El innovador avión de pasajeros turbohélice ruso Il-114-300, al detalle
Sputnik Mundo
Rusia está a punto de lanzar la producción en serie de la revolucionaria aeronave de transporte de pasajeros Il-114-300. Capaz de despegar y aterrizar en... 07.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-07T14:31+0000
2025-12-07T14:31+0000
multimedia
il-114
📊 infografía
aviones
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/07/1169183069_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_aecf6eaad4aa1faa5bae4e3d854075ca.png
En esta infografía, Sputnik te da a conocer sus características más destacadas:
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/07/1169183069_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_2a858b147ad5d61eda07c51deb3e5e6a.png
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
il-114, 📊 infografía, aviones, инфографика
il-114, 📊 infografía, aviones, инфографика

El innovador avión de pasajeros turbohélice ruso Il-114-300, al detalle

14:31 GMT 07.12.2025
Síguenos en
Rusia está a punto de lanzar la producción en serie de la revolucionaria aeronave de transporte de pasajeros Il-114-300. Capaz de despegar y aterrizar en pistas cortas y no pavimentadas, el avión se usará en regiones de difícil acceso, en particular, en zonas árticas.
En esta infografía, Sputnik te da a conocer sus características más destacadas:
El innovador avión de pasajeros turbohélice ruso Il-114-300 - Sputnik Mundo
El innovador avión de pasajeros turbohélice ruso Il-114-300 - Sputnik Mundo
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала