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"Un comportamiento lamentable e injustificable": Argelia corta lazos diplomáticos con los Emiratos Árabes Unidos
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Argelia rompió sus relaciones diplomáticas con los Emiratos Árabes Unidos (EAU) "tras haber agotado todas las vías para mantenerlas", anuncian desde el... 10.09.2026, Sputnik Mundo
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Ante la multiplicación de acciones provocadoras u hostiles por parte de los Emiratos Árabes Unidos, Argelia dio muestras de gran contención y de un elevado sentido de la responsabilidad, explica un comunicado de la Cancillería argelina. Agregan que, a pesar de estas numerosas advertencias, Abu Dabi persistió en sus actuaciones, las cuales rebasaron los límites de lo admisible o tolerable en el marco de las relaciones entre dos Estados. El comunicado no precisa a qué acciones concretas se refiere.El embajador emiratí fue recibido el 10 de septiembre de 2026 en la sede de la Cancillería argelina, donde se le notificó formalmente la decisión y se le concedió un plazo de 48 horas para darle cumplimiento.Ya en febrero, Argelia había puesto en marcha los procedimientos necesarios para dar por terminado el acuerdo de conexión aérea con los EAU, firmado en Abu Dabi en 2013. Las relaciones entre ambos países también venían marcadas por la tensión derivada del apoyo emiratí a Marruecos, país con el que Argelia mantiene un contencioso por el Sáhara Occidental.
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"Un comportamiento lamentable e injustificable": Argelia corta lazos diplomáticos con los Emiratos Árabes Unidos

11:31 GMT 10.09.2026 (actualizado: 12:11 GMT 10.09.2026)
© Foto : IAArgelia rompe relaciones diplomáticas con los Emiratos Árabes Unidos (imagen creada por IA)
Argelia rompe relaciones diplomáticas con los Emiratos Árabes Unidos (imagen creada por IA) - Sputnik Mundo, 1920, 10.09.2026
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Argelia rompió sus relaciones diplomáticas con los Emiratos Árabes Unidos (EAU) "tras haber agotado todas las vías para mantenerlas", anuncian desde el Ministerio de Exteriores del país norteafricano.
Ante la multiplicación de acciones provocadoras u hostiles por parte de los Emiratos Árabes Unidos, Argelia dio muestras de gran contención y de un elevado sentido de la responsabilidad, explica un comunicado de la Cancillería argelina.
"Con espíritu de respeto a los principios que rigen las relaciones entre Estados, no ha dejado de llamar su atención y de advertirles sobre las graves consecuencias de su comportamiento lamentable e injustificable", precisan desde el organismo.
Agregan que, a pesar de estas numerosas advertencias, Abu Dabi persistió en sus actuaciones, las cuales rebasaron los límites de lo admisible o tolerable en el marco de las relaciones entre dos Estados. El comunicado no precisa a qué acciones concretas se refiere.

"En consecuencia, y tras haber agotado todas las vías para preservar las relaciones bilaterales, el Gobierno argelino tomó hoy la decisión de romper las relaciones diplomáticas con los Emiratos Árabes Unidos", señala.

El embajador emiratí fue recibido el 10 de septiembre de 2026 en la sede de la Cancillería argelina, donde se le notificó formalmente la decisión y se le concedió un plazo de 48 horas para darle cumplimiento.
Ya en febrero, Argelia había puesto en marcha los procedimientos necesarios para dar por terminado el acuerdo de conexión aérea con los EAU, firmado en Abu Dabi en 2013. Las relaciones entre ambos países también venían marcadas por la tensión derivada del apoyo emiratí a Marruecos, país con el que Argelia mantiene un contencioso por el Sáhara Occidental.
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