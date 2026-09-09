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Rusia continúa aniquilando al personal de las FFAA de Ucrania, que está rodeado en la región de Járkov

Rusia continúa aniquilando al personal de las FFAA de Ucrania, que está rodeado en la región de Járkov

Sputnik Mundo

Los militares del grupo de fuerzas ruso Norte siguen aniquilando a los combatientes ucranianos cercados en la región de Járkov, destruyendo búnkeres, puestos... 09.09.2026, Sputnik Mundo

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Después de una prolongada vigilancia, los militares rusos localizaron puestos de observación y posiciones ocultas que las tropas ucranianas utilizaban para el despliegue temporal de su personal. Sus coordenadas se transmitieron al puesto de mando y a los operadores de drones, según el ente castrense.Cabe destacar que el ataque contra las formaciones de las FFAA de Ucrania permitió a los aviones de ataque rusos avanzar.Al mismo tiempo, se informó de que el intento de cuatro grupos de combate de las tropas ucranianas de romper el cerco en la región de Járkov fracasó.En cuanto al desarrollo de la situación, las tropas del grupo Norte, con la toma de la localidad de Dolguénkoye, ampliaron el cerco en la región de Járkov. Al mismo tiempo, estrecharon el anillo interior tras hacerse con el control de la localidad de Berezniki, de acuerdo con los datos del Ministerio de Defensa ruso.En total, se trata de unos 1.700 combatientes ucranianos cercados en el norte de la región de Járkov. El presidente ruso, Vladímir Putin, reveló que el círculo de cerco abarca 460 kilómetros cuadrados e incluye 27 localidades. Su eliminación permitirá a las tropas alejar la línea de contacto al menos 20 kilómetros de las zonas fronterizas de la región de Bélgorod.

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