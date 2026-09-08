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Los políticos europeos son los principales impulsores de la escalada del conflicto en Ucrania, denuncia Moscú

Los políticos europeos son los principales impulsores de la escalada del conflicto en Ucrania, denuncia Moscú

Sputnik Mundo

En la actualidad, los líderes europeos no ofrecen ninguna alternativa real para la resolución del conflicto, sino que se limitan a invertir dinero y a agravar... 08.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-08T12:35+0000

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En este sentido, destacó que Europa aún no renunció a su objetivo de debilitar a Rusia, al calificar sus propuestas para la resolución del conflicto en Ucrania de "ultimátum".Esto se debe al hecho de que para los líderes de la UE, Ucrania es un mero material de desgaste, puso de relieve Miróshnik.Mientras tanto, Rusia ofrece realmente opciones para una solución pacífica que, lamentablemente, no reciben la respuesta adecuada por parte de Europa ni de Ucrania, indicó. En esa línea, expresó que la parte rusa no está dispuesta a conceder una tregua que permita preparar una nueva escalada en Ucrania.

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