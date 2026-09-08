https://noticiaslatam.lat/20260908/los-politicos-europeos-son-los-principales-impulsores-de-la-escalada-del-conflicto-en-ucrania-1174982961.html
Los políticos europeos son los principales impulsores de la escalada del conflicto en Ucrania, denuncia Moscú
Los políticos europeos son los principales impulsores de la escalada del conflicto en Ucrania, denuncia Moscú
Sputnik Mundo
En la actualidad, los líderes europeos no ofrecen ninguna alternativa real para la resolución del conflicto, sino que se limitan a invertir dinero y a agravar... 08.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-08T12:35+0000
2026-09-08T12:35+0000
2026-09-08T12:48+0000
defensa
rusia
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/1c/1172811874_0:303:3100:2048_1920x0_80_0_0_df91efc7f5549bf84c76906a6c762e3b.jpg
En este sentido, destacó que Europa aún no renunció a su objetivo de debilitar a Rusia, al calificar sus propuestas para la resolución del conflicto en Ucrania de "ultimátum".Esto se debe al hecho de que para los líderes de la UE, Ucrania es un mero material de desgaste, puso de relieve Miróshnik.Mientras tanto, Rusia ofrece realmente opciones para una solución pacífica que, lamentablemente, no reciben la respuesta adecuada por parte de Europa ni de Ucrania, indicó. En esa línea, expresó que la parte rusa no está dispuesta a conceder una tregua que permita preparar una nueva escalada en Ucrania.
https://noticiaslatam.lat/20260908/el-occidente-nunca-ha-sabido-competir-de-forma-leal-a-lo-largo-de-toda-su-historia-denuncia-lavrov-1174977691.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/1c/1172811874_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_44ae60a17d239f74a935b43abeb9dfe7.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
Los políticos europeos son los principales impulsores de la escalada del conflicto en Ucrania, denuncia Moscú
12:35 GMT 08.09.2026 (actualizado: 12:48 GMT 08.09.2026)
En la actualidad, los líderes europeos no ofrecen ninguna alternativa real para la resolución del conflicto, sino que se limitan a invertir dinero y a agravar la situación, puso de relieve el comisionado de la Cancillería rusa para los crímenes de Kiev, Rodión Miróshnik.
"Ucrania creó las condiciones para un nuevo repunte de la tensión, por lo que las acusaciones contra Rusia de que está propiciando dicha escalada son rotundamente falsas. Rusia responde a los desafíos que plantea la parte ucraniana con el apoyo y la financiación de Occidente, y por eso los acontecimientos se están desarrollando ahora en una espiral", agregó.
En este sentido, destacó que Europa aún no renunció a su objetivo de debilitar a Rusia, al calificar sus propuestas para la resolución del conflicto en Ucrania de "ultimátum".
Esto se debe al hecho de que para los líderes de la UE, Ucrania es un mero material de desgaste, puso de relieve Miróshnik.
Mientras tanto, Rusia ofrece realmente opciones para una solución pacífica que, lamentablemente, no reciben la respuesta adecuada por parte de Europa ni de Ucrania, indicó. En esa línea, expresó que la parte rusa no está dispuesta a conceder una tregua que permita preparar una nueva escalada en Ucrania.
"Rusia aboga por una solución pacífica a largo plazo del conflicto, y el alto el fuego no es más que un aspecto técnico que puede aprovecharse para llevar a cabo ciertas acciones", subrayó el diplomático.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.