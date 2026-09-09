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Fuerzas armadas de Irán capturan un dron submarino de EEUU
Fuerzas armadas de Irán capturan un dron submarino de EEUU
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El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunció esta operación, perpetrada en la entrada del estrecho de Ormuz. 09.09.2026, Sputnik Mundo
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Según la agrupación del país persa, la incautación se llevó a cabo durante una "compleja acción operativa y de inteligencia". Los medios iraníes identificaron posteriormente el sistema capturado como un Dive-LD, un vehículo submarino autónomo desarrollado por la empresa estadounidense de tecnología de defensa Anduril Industries y entregado a la Armada de la nación norteamericana en 2025. Detalles clave: El Dive-LD mide aproximadamente 5,8 metros de largo, tiene un diámetro de alrededor de 1,2 metros y un peso de cerca de 2,7 toneladas.El vehículo está diseñado para misiones que incluyen la recopilación de inteligencia, la vigilancia, el reconocimiento, la cartografía del lecho marino, la inspección de infraestructura y las operaciones de contramedidas contra minas.Las especificaciones publicadas indican una autonomía de hasta 10 días bajo el agua, así como una profundidad operativa de alrededor de 6.000 metros.Previamente, Teherán ha capturado o derribado anteriormente varios sistemas avanzados de EEUU, incluidos el dron furtivo RQ-170 Sentinel y los drones MQ-9 Reaper y, posteriormente, ha utilizado la tecnología capturada para impulsar sus programas nacionales de sistemas no tripulados.
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Fuerzas armadas de Irán capturan un dron submarino de EEUU

00:35 GMT 09.09.2026
© Foto : CGRIDron submarino de EEUU incautado por Irán.
Dron submarino de EEUU incautado por Irán. - Sputnik Mundo, 1920, 09.09.2026
© Foto : CGRI
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El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunció esta operación, perpetrada en la entrada del estrecho de Ormuz.
Según la agrupación del país persa, la incautación se llevó a cabo durante una "compleja acción operativa y de inteligencia".
Los medios iraníes identificaron posteriormente el sistema capturado como un Dive-LD, un vehículo submarino autónomo desarrollado por la empresa estadounidense de tecnología de defensa Anduril Industries y entregado a la Armada de la nación norteamericana en 2025.
El estrecho de Ormuz - Sputnik Mundo, 1920, 06.09.2026
Defensa
"Las reglas del juego han cambiado": Irán advierte a EEUU de represalias más potentes
6 de septiembre, 17:33 GMT

Detalles clave:

El Dive-LD mide aproximadamente 5,8 metros de largo, tiene un diámetro de alrededor de 1,2 metros y un peso de cerca de 2,7 toneladas.
El vehículo está diseñado para misiones que incluyen la recopilación de inteligencia, la vigilancia, el reconocimiento, la cartografía del lecho marino, la inspección de infraestructura y las operaciones de contramedidas contra minas.
Las especificaciones publicadas indican una autonomía de hasta 10 días bajo el agua, así como una profundidad operativa de alrededor de 6.000 metros.
Previamente, Teherán ha capturado o derribado anteriormente varios sistemas avanzados de EEUU, incluidos el dron furtivo RQ-170 Sentinel y los drones MQ-9 Reaper y, posteriormente, ha utilizado la tecnología capturada para impulsar sus programas nacionales de sistemas no tripulados.
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