Fuerzas armadas de Irán capturan un dron submarino de EEUU

Según la agrupación del país persa, la incautación se llevó a cabo durante una "compleja acción operativa y de inteligencia". Los medios iraníes identificaron posteriormente el sistema capturado como un Dive-LD, un vehículo submarino autónomo desarrollado por la empresa estadounidense de tecnología de defensa Anduril Industries y entregado a la Armada de la nación norteamericana en 2025. Detalles clave: El Dive-LD mide aproximadamente 5,8 metros de largo, tiene un diámetro de alrededor de 1,2 metros y un peso de cerca de 2,7 toneladas.El vehículo está diseñado para misiones que incluyen la recopilación de inteligencia, la vigilancia, el reconocimiento, la cartografía del lecho marino, la inspección de infraestructura y las operaciones de contramedidas contra minas.Las especificaciones publicadas indican una autonomía de hasta 10 días bajo el agua, así como una profundidad operativa de alrededor de 6.000 metros.Previamente, Teherán ha capturado o derribado anteriormente varios sistemas avanzados de EEUU, incluidos el dron furtivo RQ-170 Sentinel y los drones MQ-9 Reaper y, posteriormente, ha utilizado la tecnología capturada para impulsar sus programas nacionales de sistemas no tripulados.
El Dive-LD mide aproximadamente 5,8 metros de largo, tiene un diámetro de alrededor de 1,2 metros y un peso de cerca de 2,7 toneladas.
El vehículo está diseñado para misiones que incluyen la recopilación de inteligencia, la vigilancia, el reconocimiento, la cartografía del lecho marino, la inspección de infraestructura y las operaciones de contramedidas contra minas.
Las especificaciones publicadas indican una autonomía de hasta 10 días bajo el agua, así como una profundidad operativa de alrededor de 6.000 metros.
Previamente, Teherán ha capturado o derribado anteriormente varios sistemas avanzados de EEUU, incluidos el dron furtivo RQ-170 Sentinel y los drones MQ-9 Reaper y, posteriormente, ha utilizado la tecnología capturada para impulsar sus programas nacionales de sistemas no tripulados.
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