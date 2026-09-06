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Irán informa que probó un nuevo misil sobre un buque de guerra estadounidense

Irán informa que probó un nuevo misil sobre un buque de guerra estadounidense

Sputnik Mundo

Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, reveló que el país llevó a cabo una prueba pionera de un misil antibuque... 06.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-06T22:15+0000

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Por otra parte, dijo que próximamente se anunciará una zona restringida que se extenderá desde la línea de bloqueo de la Marina estadounidense, a través del estrecho de Ormuz, hasta el interior del golfo Pérsico. "Cualquier barco que sea identificado entrando en esta zona con la intención de atravesar el estrecho será incluido en nuestra lista de sanciones", declaró.

https://noticiaslatam.lat/20260905/iran-amenaza-a-eeuu-con-nuevos-ataques-si-continua-el-hostigamiento-a-sus-buques-1174956712.html

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