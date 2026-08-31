"Voy a extrañar mucho": Messi anuncia su retiro de la selección argentina
15:13 GMT 31.08.2026 (actualizado: 15:48 GMT 31.08.2026)
© AP Photo / Ashley LandisFutbolista argentino Lionel Messi camina por el campo antes de la final del Mundial entre España y Argentina en East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de Nueva York, el domingo 19 de julio de 2026
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El capitán de la selección argentina de fútbol, Lionel Messi, anunció su retiro del combinado nacional tras 20 años de trayectoria y afirmó que se "vació" y ya no tiene "más para dar" con la camiseta albiceleste.
"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la selección. Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también, y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol", escribió en sus redes.
Agregó que escribió estas palabras el 21 de julio, dos días después de la final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026.
"Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)", expresó.
El 2 de agosto de 2005, Leo Messi fue convocado por primera vez para jugar con la selección absoluta. El jugador debutó el 17 de agosto en un amistoso con Hungría. Sin embargo, su primer partido oficial con la Albiceleste tuvo lugar el 3 de septiembre, en las eliminatorias del Mundial 2006 contra Paraguay en Asunción. Fue capitán de la selección desde 2010 hasta 2026.
En 21 años con el equipo nacional:
disputó 207 partidos
marcó 125 goles
dio 68 asistencias
Messi ostenta el récord histórico de la selección argentina en cuanto a partidos jugados y goles. Además, la Pulga es el futbolista con más títulos oficiales con diferentes clubes y selección. En la Copa Mundial de Fútbol de 2026, pasó a ser el segundo futbolista en participar en seis mundiales de la FIFA e igualó el récord de Miroslav Klose de dieciséis goles, que luego superó.