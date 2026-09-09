https://noticiaslatam.lat/20260909/el-chantaje-aereo-de-zelenski-esta-destinado-a-organizar-un-bloqueo-economico-de-rusia-denuncia-1174993479.html

El "chantaje aéreo" de Zelenski está destinado a organizar un bloqueo económico de Rusia, denuncia Moscú

El "chantaje aéreo" de Zelenski está destinado a organizar un bloqueo económico de Rusia, denuncia Moscú

Sputnik Mundo

Kiev pretende interrumpir las cadenas logísticas internacionales e intimidar a las compañías aéreas extranjeras que siguen volando a Moscú, San Petersburgo y... 09.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-09T10:20+0000

2026-09-09T10:20+0000

2026-09-09T10:57+0000

defensa

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

maría zajárova

volodímir zelenski

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/07/16/1141824777_0:0:3023:1700_1920x0_80_0_0_85a0350a7d27daf9d05e872252d1572d.jpg

Además, calificó las amenazas de Zelenski de intento de sembrar el caos y desestabilizar la seguridad interior de Rusia.Sin embargo, este razonamiento se basa en ilusiones, ya que las bases aéreas y la aviación rusas ya se están adaptando operativamente a las condiciones de esta agresión híbrida.Al mismo tiempo, la diplomática reveló a qué obedecen estas declaraciones de Zelenski: con ellas pretende compensar los fracasos en el campo de batalla.No obstante, tales discursos de Kiev no harán más que acelerar el colapso del "podrido régimen de los banderistas", añadió la portavoz.En lo que concierne a Occidente, al no reaccionar ante el "chantaje aéreo" de Zelenski contra Rusia, se convierte en cómplice directo de los crímenes de Kiev, destacó Zajárova.Previamente, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, calificó de manifestación de "terrorismo de Estado" las amenazas de Volodímir Zelenski contra los aviones civiles que sobrevuelan el espacio aéreo ruso.Por su parte, desde el Ministerio de Transporte ruso aseguraron que las autoridades reaccionan con rapidez ante los peligros para la aviación civil y mejoran constantemente los requisitos de seguridad de los vuelos y de los aeropuertos.

https://noticiaslatam.lat/20260909/rusia-continua-aniquilando-al-personal-de-las-ffaa-de-ucrania-que-esta-rodeado-en-la-region-de-1174993182.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, maría zajárova, volodímir zelenski