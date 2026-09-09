El "chantaje aéreo" de Zelenski está destinado a organizar un bloqueo económico de Rusia, denuncia Moscú
10:20 GMT 09.09.2026 (actualizado: 10:57 GMT 09.09.2026)
© Sputnik / Servicio de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia / Acceder al contenido multimediaMaría Zajárova, portavoz de la Cancillería de Rusia
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Kiev pretende interrumpir las cadenas logísticas internacionales e intimidar a las compañías aéreas extranjeras que siguen volando a Moscú, San Petersburgo y otras ciudades rusas, indicó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.
""El objetivo principal [de las declaraciones de Zelenski] no es tanto causar un daño real a la aviación, a las personas o a la población civil, sino articular un bloqueo económico y de transporte contra Rusia", declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova.
Además, calificó las amenazas de Zelenski de intento de sembrar el caos y desestabilizar la seguridad interior de Rusia.
Sin embargo, este razonamiento se basa en ilusiones, ya que las bases aéreas y la aviación rusas ya se están adaptando operativamente a las condiciones de esta agresión híbrida.
Al mismo tiempo, la diplomática reveló a qué obedecen estas declaraciones de Zelenski: con ellas pretende compensar los fracasos en el campo de batalla.
No obstante, tales discursos de Kiev no harán más que acelerar el colapso del "podrido régimen de los banderistas", añadió la portavoz.
En lo que concierne a Occidente, al no reaccionar ante el "chantaje aéreo" de Zelenski contra Rusia, se convierte en cómplice directo de los crímenes de Kiev, destacó Zajárova.
"Quienes patrocinan a Kiev se complacen en proclamar su compromiso con el derecho internacional y la seguridad de las infraestructuras civiles, pero fingen no darse cuenta, literalmente, de que su protegido amenaza descaradamente con atacar aviones civiles", explicó.
Previamente, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, calificó de manifestación de "terrorismo de Estado" las amenazas de Volodímir Zelenski contra los aviones civiles que sobrevuelan el espacio aéreo ruso.
Por su parte, desde el Ministerio de Transporte ruso aseguraron que las autoridades reaccionan con rapidez ante los peligros para la aviación civil y mejoran constantemente los requisitos de seguridad de los vuelos y de los aeropuertos.
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