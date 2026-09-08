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El Banco Central de Bolivia suspende la compra de dólares

El Banco Central de Bolivia suspende la compra de dólares

Sputnik Mundo

Desde el 8 de septiembre, el Banco Central de Bolivia (BCB) suspendió temporalmente la compra de dólares para aliviar la presión sobre el mercado cambiario, ya... 08.09.2026, Sputnik Mundo

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"[Se ordena] suspender temporalmente nuevas operaciones de compra de dólares, toda vez que en las últimas semanas los recursos de alta liquidez que forman parte de las reservas internacionales netas alcanzaron más de 1.000 millones de dólares, otorgándole al BCB la holgura necesaria para atender los compromisos de pagos internacionales y mitigar eventuales presiones en el mercado cambiario", se lee en el comunicado oficial.Bolivia transita desde el 29 de junio en un régimen cambiario flexible para el dólar, y el precio de la divisa pasó de 6,96 a 12 bolivianos en el primer mes de vigencia. No obstante, en los últimos días, se registró una disminución de centavos hasta 11,71 bolivianos, pero el 7 de septiembre volvió a alcanzar un nuevo pico de 12,60 bolivianos.El BCB determinó intervenir el mercado cambiario con la finalidad de garantizar la estabilidad de precios, manteniendo la evolución de la base monetaria alineada con la trayectoria establecida en el Programa Monetario.El Gobierno del centro derechista Rodrigo Paz, que asumió en noviembre de 2025, confía en que con el nuevo contrato de préstamo externo de 1.900 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional se logrará mejorar la estabilidad del tipo de cambio.

https://noticiaslatam.lat/20260904/gobierno-de-bolivia-estima-que-alcanzara-la-estabilidad-cambiaria-tras-acuerdo-con-fmi-1174931568.html

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