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EEUU sanciona a Fidel Ernesto Castro, nieto del expresidente cubano Raúl Castro

EEUU sanciona a Fidel Ernesto Castro, nieto del expresidente cubano Raúl Castro

Sputnik Mundo

El Departamento del Tesoro de EEUU impuso sanciones a Fidel Ernesto Castro Calis, nieto del expresidente cubano Raúl Castro, informó la Oficina de Control de... 03.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-03T18:01+0000

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La categoría SDN de la OFAC implica la congelación de todos los activos de las personas o entidades designadas bajo jurisdicción de EEUU y la prohibición casi absoluta de que ciudadanos y empresas estadounidenses realicen cualquier transacción comercial o financiera con ellos.El Departamento del Tesoro sancionó además a cinco entidades involucradas en los sectores financiero, energético y minero de la isla, entre ellas el Banco Exterior de Cuba, la Compañía Importadora y Suministradora de Níquel (CEXNI) y la Compañía de Suministro e Importación de la Industria Petrolera (ABAPET).A principios de junio, el Departamento del Tesoro sancionó al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel; a su esposa, Lis Cuesta Peraza; a su hijastro, Manuel Anido Cuesta, así como al hijo y nieto del expresidente Raúl Castro, Alejandro Castro Espín y Raúl Alejandro Castro Calis.A inicios de año, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela.El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU.La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.

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