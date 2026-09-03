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EEUU sanciona a Fidel Ernesto Castro, nieto del expresidente cubano Raúl Castro
EEUU sanciona a Fidel Ernesto Castro, nieto del expresidente cubano Raúl Castro
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El Departamento del Tesoro de EEUU impuso sanciones a Fidel Ernesto Castro Calis, nieto del expresidente cubano Raúl Castro, informó la Oficina de Control de... 03.09.2026, Sputnik Mundo
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La categoría SDN de la OFAC implica la congelación de todos los activos de las personas o entidades designadas bajo jurisdicción de EEUU y la prohibición casi absoluta de que ciudadanos y empresas estadounidenses realicen cualquier transacción comercial o financiera con ellos.El Departamento del Tesoro sancionó además a cinco entidades involucradas en los sectores financiero, energético y minero de la isla, entre ellas el Banco Exterior de Cuba, la Compañía Importadora y Suministradora de Níquel (CEXNI) y la Compañía de Suministro e Importación de la Industria Petrolera (ABAPET).A principios de junio, el Departamento del Tesoro sancionó al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel; a su esposa, Lis Cuesta Peraza; a su hijastro, Manuel Anido Cuesta, así como al hijo y nieto del expresidente Raúl Castro, Alejandro Castro Espín y Raúl Alejandro Castro Calis.A inicios de año, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela.El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU.La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.
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EEUU sanciona a Fidel Ernesto Castro, nieto del expresidente cubano Raúl Castro
El Departamento del Tesoro de EEUU impuso sanciones a Fidel Ernesto Castro Calis, nieto del expresidente cubano Raúl Castro, informó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Además, fueron impuestos restricciones contra varias entidades involucradas en los sectores financiero, energético y minero de la isla.
"Se ha añadido a la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la OFAC a la siguiente persona: CASTRO CALIS, Fidel Ernesto, Cuba; fecha de nacimiento: 16 de mayo de 1995; nacionalidad: cubana; género: masculino (persona física) [CUBA-EO14404] (vinculado a: CASTRO ESPIN, Alejandro)", notificó el Tesoro en su web.
La categoría SDN de la OFAC implica la congelación de todos los activos de las personas o entidades designadas bajo jurisdicción de EEUU y la prohibición casi absoluta de que ciudadanos y empresas estadounidenses realicen cualquier transacción comercial o financiera con ellos.
El Departamento del Tesoro sancionó además a cinco entidades involucradas en los sectores financiero, energético y minero de la isla, entre ellas el Banco Exterior de Cuba, la Compañía Importadora y Suministradora de Níquel (CEXNI) y la Compañía de Suministro e Importación de la Industria Petrolera (ABAPET).
A principios de junio, el Departamento del Tesoro sancionó al presidente de Cuba
, Miguel Díaz-Canel; a su esposa, Lis Cuesta Peraza; a su hijastro, Manuel Anido Cuesta, así como al hijo y nieto del expresidente Raúl Castro, Alejandro Castro Espín y Raúl Alejandro Castro Calis.
A inicios de año, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela
.
El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles
a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU.
La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.
El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía
y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso
, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.
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