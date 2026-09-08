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Bolivia autoriza a las refinerías a importar crudo para paliar el desabastecimiento de carburantes

Bolivia autoriza a las refinerías a importar crudo para paliar el desabastecimiento de carburantes

Sputnik Mundo

Las refinerías estatales y privadas de Bolivia podrán importar petróleo para producir diésel y gasolina y comercializarlos sin subvención, en virtud del... 08.09.2026, Sputnik Mundo

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La normativa busca fortalecer la actividad de refinación de hidrocarburos en el marco de la política nacional hidrocarburífera. Bolivia registra actualmente escasez de diésel y gasolina, una situación que afecta especialmente a sectores como el transporte pesado, la minería y la actividad agrícola.Los volúmenes de crudo que podrán ser importados serán determinados por el Comité de Producción y Demanda del Gobierno, en base a las necesidades de abastecimiento del mercado interno, capacidad de transporte por ductos y de procesamiento de las refinerías.La decisión se enmarca en la política del presidente boliviano, Rodrigo Paz, de reducir progresivamente la subvención estatal a los carburantes. El 17 de agosto, el mandatario firmó el decreto supremo 5676, que elevó el precio del litro de diésel de 9,80 bolivianos (unos 0,84 dólares) a 18 bolivianos (1,55 dólares) con el argumento de que se aplicará solo a los grandes consumidores.En la actualidad, Bolivia importa el 86% de diésel y el 56% de gasolina que se consume en el mercado interno, debido a que se produce sólo una mínima parte de combustibles líquidos.

https://noticiaslatam.lat/20260904/eliminar-la-subvencion-a-combustibles-en-bolivia-requiere-medidas-que-no-olviden-el-factor-social-1174931854.html

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