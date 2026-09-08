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Bolivia autoriza a las refinerías a importar crudo para paliar el desabastecimiento de carburantes
Bolivia autoriza a las refinerías a importar crudo para paliar el desabastecimiento de carburantes
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Las refinerías estatales y privadas de Bolivia podrán importar petróleo para producir diésel y gasolina y comercializarlos sin subvención, en virtud del... 08.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-08T13:55+0000
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La normativa busca fortalecer la actividad de refinación de hidrocarburos en el marco de la política nacional hidrocarburífera. Bolivia registra actualmente escasez de diésel y gasolina, una situación que afecta especialmente a sectores como el transporte pesado, la minería y la actividad agrícola.Los volúmenes de crudo que podrán ser importados serán determinados por el Comité de Producción y Demanda del Gobierno, en base a las necesidades de abastecimiento del mercado interno, capacidad de transporte por ductos y de procesamiento de las refinerías.La decisión se enmarca en la política del presidente boliviano, Rodrigo Paz, de reducir progresivamente la subvención estatal a los carburantes. El 17 de agosto, el mandatario firmó el decreto supremo 5676, que elevó el precio del litro de diésel de 9,80 bolivianos (unos 0,84 dólares) a 18 bolivianos (1,55 dólares) con el argumento de que se aplicará solo a los grandes consumidores.En la actualidad, Bolivia importa el 86% de diésel y el 56% de gasolina que se consume en el mercado interno, debido a que se produce sólo una mínima parte de combustibles líquidos.
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Bolivia autoriza a las refinerías a importar crudo para paliar el desabastecimiento de carburantes
13:55 GMT 08.09.2026 (actualizado: 14:15 GMT 08.09.2026)
Las refinerías estatales y privadas de Bolivia podrán importar petróleo para producir diésel y gasolina y comercializarlos sin subvención, en virtud del decreto supremo 5701, publicó la Gaceta oficial del Estado.
La normativa busca fortalecer la actividad de refinación de hidrocarburos en el marco de la política nacional hidrocarburífera. Bolivia registra actualmente escasez de diésel y gasolina, una situación que afecta especialmente a sectores como el transporte pesado, la minería y la actividad agrícola.
De acuerdo con el decreto, las refinerías que importen petróleo podrán comercializar los productos obtenidos "a precios de mercado a distribuidores mayoristas, grandes consumidores, clientes directos, estaciones de servicio u otros canales de distribución y comercialización".
Los volúmenes de crudo que podrán ser importados serán determinados por el Comité de Producción y Demanda del Gobierno, en base a las necesidades de abastecimiento del mercado interno, capacidad de transporte por ductos y de procesamiento de las refinerías.
La decisión se enmarca en la política del presidente boliviano, Rodrigo Paz, de reducir progresivamente la subvención estatal a los carburantes. El 17 de agosto, el mandatario firmó el decreto supremo 5676, que elevó el precio del litro de diésel
de 9,80 bolivianos (unos 0,84 dólares) a 18 bolivianos (1,55 dólares) con el argumento de que se aplicará solo a los grandes consumidores.
En la actualidad, Bolivia importa el 86% de diésel y el 56% de gasolina que se consume en el mercado interno, debido a que se produce sólo una mínima parte de combustibles líquidos.
4 de septiembre, 21:44 GMT