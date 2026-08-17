Gobierno de Bolivia presenta nuevo precio del combustible y causa polémica

De acuerdo con el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, el decreto supremo 5676 no solo es económico, sino que forma parte de una transición para paliar el robo de hidrocarburos. Esta acción fue criticada por la población, especialmente por el Comité de Defensa del Productor (Codepro), que consideró que la medida puede impulsar la especulación y el mercado informal.
Las autoridades del país sudamericano dieron a conocer que el nuevo precio referencial del diésel será de 18 bolivianos (1,55 dólares) por litro, esto mientras la sociedad protesta por la falta de combustible.
De acuerdo con el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, el decreto supremo 5676 no solo es económico, sino que forma parte de una transición para paliar el robo de hidrocarburos.
"Hay que ser honestos: hemos enfrentado o estamos enfrentando una situación de microcontrabando. El contrabando está a todo nivel", precisó.
Esta acción fue criticada por la población, especialmente por el Comité de Defensa del Productor (Codepro), que consideró que la medida puede impulsar la especulación y el mercado informal.
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