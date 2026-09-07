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Sheinbaum: "Aspiramos a una buena relación con nuestro vecino del norte"
Sheinbaum: "Aspiramos a una buena relación con nuestro vecino del norte"
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se expresó de esta forma al destacar que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, mantuvo una buena relación con... 07.09.2026, Sputnik Mundo
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"Aquí que estamos en la frontera, en un país que tiene frontera con Estados Unidos, es muy importante recordar que ha habido momentos muy especiales en la relación entre México y Estados Unidos, con [el expresidente] Benito Juárez y [el exmandatario Abraham] Lincoln, por ejemplo, o con [Theodore] Roosevelt y el general Lázaro Cárdenas [...] Eso sí, cooperación siempre, subordinación nunca", dijo.La mandataria mexicana se encuentra actualmente de gira por el territorio nacional presentando su segundo informe de Gobierno.En la víspera, Sheinbaum reiteró que México es "independiente y soberano" y que no es ni colonia ni protectorado de ninguna otra nación, una clara referencia a las recientes tensiones con EEUU, país al que la administración morenista ha cuestionado por su presunto injerencismo en materia diplomática, de seguridad y comercial.
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Sheinbaum: "Aspiramos a una buena relación con nuestro vecino del norte"

01:12 GMT 07.09.2026
© Saúl López Escorcia/PresidenciaLa presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. - Sputnik Mundo, 1920, 07.09.2026
© Saúl López Escorcia/Presidencia
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se expresó de esta forma al destacar que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, mantuvo una buena relación con el Gobierno de su homólogo Donald Trump durante su primer mandato, esto en un evento en el estado de Nuevo León (norte).
"Aquí que estamos en la frontera, en un país que tiene frontera con Estados Unidos, es muy importante recordar que ha habido momentos muy especiales en la relación entre México y Estados Unidos, con [el expresidente] Benito Juárez y [el exmandatario Abraham] Lincoln, por ejemplo, o con [Theodore] Roosevelt y el general Lázaro Cárdenas [...] Eso sí, cooperación siempre, subordinación nunca", dijo.
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La mandataria mexicana se encuentra actualmente de gira por el territorio nacional presentando su segundo informe de Gobierno.
En la víspera, Sheinbaum reiteró que México es "independiente y soberano" y que no es ni colonia ni protectorado de ninguna otra nación, una clara referencia a las recientes tensiones con EEUU, país al que la administración morenista ha cuestionado por su presunto injerencismo en materia diplomática, de seguridad y comercial.
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