https://noticiaslatam.lat/20260906/accidente-fatal-en-el-oeste-de-mexico-choque-de-autobus-deja-al-menos-cuatro-muertos-1174964859.html

Accidente fatal en el oeste de México: choque de autobús deja al menos cuatro muertos

Accidente fatal en el oeste de México: choque de autobús deja al menos cuatro muertos

Sputnik Mundo

Un autobús que viajaba a la altura del municipio Rosamorada, en el estado de Nayarit (oeste), se estrelló contra un tráiler, dejando además 20 personas... 06.09.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con reportes de la prensa local, en la unidad viajaban simpatizantes de la presidenta Claudia Sheinbaum, quienes viajaron a la ciudad de Tepic para la presentación nacional que la mandataria se encuentra realizando de su segundo informe de Gobierno."Personal de la Fiscalía Estatal del Estado de Nayarit, especialistas en criminalística, se trasladan y realizan las dirigencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos", informaron las autoridades en su boletín.

https://noticiaslatam.lat/20260904/no-les-conviene-un-mexico-desestabilizado-la-razon-por-la-que-eeuu-no-ha-intervenido-directamente-1174929838.html

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