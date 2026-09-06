Rusia derriba 400 drones y abate hasta 1.315 soldados ucranianos en un día de combates
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaSoldados rusos en la zona de la operación militar especial
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Las FFAA rusas derribaron 400 aeronaves no tripuladas en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.315 militares en todos los frentes.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 405 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 190 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 145 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 325 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 200 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra instalaciones de la infraestructura de transporte y logística utilizadas por las tropas de Kiev, lugares de producción y almacenamiento de drones y sus componentes, así como contra puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 144 zonas", informan desde el ente castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó 4 bombas con kits de guiado y planeo y derribó 400 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 228.893 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 30.837 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.776 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.385 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 71.183 vehículos militares especiales.
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