Llaman a debatir en América Latina sobre regulación del acceso de los jóvenes a las redes sociales
© AP Photo / Heather KhalifaUso de celulares
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Especialistas, juristas, legisladores y líderes de la sociedad civil de Panamá, República Dominicana, Ecuador y Costa Rica hicieron este llamado durante un evento realizado esta semana en la capital costarricense de San José.
El planteamiento, que surgió durante el Encuentro en torno a la Regulación de las Redes Sociales, foro impulsado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tiene especial relevancia debido a que América Latina y el Caribe ostenta el uso de plataformas digitales más elevado del planeta.
De acuerdo con estadísticas presentadas por el PNUD, los habitantes de la región pasan en promedio tres horas y media al día conectados a redes sociales, una cifra que sitúa a la zona a la cabeza del consumo global de este tipo de contenidos.
De acuerdo con estadísticas presentadas por el PNUD, los habitantes de la región pasan en promedio tres horas y media al día conectados a redes sociales, una cifra que sitúa a la zona a la cabeza del consumo global de este tipo de contenidos.
Ante este fenómeno, los expositores enfatizaron la importancia de abrir un debate amplio sobre la regulación de celulares y redes sociales en la infancia y adolescencia, señalando que este proceso debe incluir directamente a los menores, padres, profesores y a los gobiernos, adaptando las metodologías a las diversas realidades, habilidades y contextos.
A pesar del sustento científico que alerta sobre las secuelas del uso excesivo de pantallas —entre las que destacan afectaciones a la salud mental, al rendimiento académico, a la autoestima y al comportamiento de los jóvenes—, ninguno de los cuatro países latinoamericanos representados en el evento cuenta con una legislación específica vigente sobre la materia.
No obstante, en Panamá y Ecuador ya existen proyectos de ley enfocados en menores, mientras que Costa Rica busca regular las nuevas tecnologías para la población general.
No obstante, en Panamá y Ecuador ya existen proyectos de ley enfocados en menores, mientras que Costa Rica busca regular las nuevas tecnologías para la población general.
7 de marzo, 08:31 GMT
Los expertos subrayaron además el impacto de esta problemática en la salud de las nuevas generaciones, señalando que el 45 % de los jóvenes de entre 18 y 24 años a nivel mundial padece malestares mentales con relevancia clínica. Por ello, instaron a promover investigaciones y evidencia científica sólida en la región para respaldar las deliberaciones jurídicas e institucionales en el corto plazo.
Además, las organizaciones participantes insistieron en que el abordaje no debe limitarse al ámbito legislativo, sino contemplar estrategias de alfabetización digital y acompañamiento familiar.
Además, las organizaciones participantes insistieron en que el abordaje no debe limitarse al ámbito legislativo, sino contemplar estrategias de alfabetización digital y acompañamiento familiar.
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