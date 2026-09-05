Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20260905/rusia-lucha-por-restablecer-derechos-de-rusohablantes-en-ucrania-asegura-el-canciller-1174954254.html
Rusia lucha por restablecer derechos de rusohablantes en Ucrania, asegura el canciller
Rusia lucha por restablecer derechos de rusohablantes en Ucrania, asegura el canciller
Sputnik Mundo
Rusia aplica todos los esfuerzos requeridos para restablecer los derechos de la población en las regiones de Crimea, Donbás, Novorossiya y las otras que... 05.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-05T19:03+0000
2026-09-05T19:03+0000
defensa
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
rusia
ucrania
serguéi lavrov
donbás
crimea
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/13/1165635207_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_22b8dbad6bf1fbc1363f7aae343f1069.jpg
Rusia trabaja para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y proteger su seguridad, indicó el canciller.El canciller precisó que tanto los derechos lingüísticos como los religiosos de la población rusa en esos territorios "han sido violados de manera flagrante"."Nuestros grandes antepasados vencieron al nazismo, pero sus metástasis ahora se están extendiendo por toda Europa, y en Ucrania, de forma concentrada", recalcó el ministro durante una reunión del presidente ruso, Vladímir Putin, con los candidatos de la lista electoral del partido gobernante Rusia Unida previo a las elecciones del 20 de septiembre a la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento ruso).Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
https://noticiaslatam.lat/20260905/kiev-recurre-al-terrorismo-ante-los-reveses-sufridos-en-el-frente-considera-un-experto-1174952453.html
ucrania
donbás
crimea
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/13/1165635207_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_66d3009496a26e4e0b1d1d7cc798be22.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, rusia, ucrania, serguéi lavrov, donbás, crimea
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, rusia, ucrania, serguéi lavrov, donbás, crimea

Rusia lucha por restablecer derechos de rusohablantes en Ucrania, asegura el canciller

19:03 GMT 05.09.2026
© Sputnik / Maksim Blinov / Acceder al contenido multimediaSerguéi Lavrov, canciller ruso
Serguéi Lavrov, canciller ruso - Sputnik Mundo, 1920, 05.09.2026
© Sputnik / Maksim Blinov
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Rusia aplica todos los esfuerzos requeridos para restablecer los derechos de la población en las regiones de Crimea, Donbás, Novorossiya y las otras que permanecen bajo el control de Kiev, aseveró el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov. Asimismo, denunció la violación grave de los derechos lingüísticos y religiosos por parte de Ucrania.
Rusia trabaja para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y proteger su seguridad, indicó el canciller.

"Estamos haciendo todo lo posible para que (...) los derechos de nuestros compatriotas rusos —en Crimea, Donbás, Novorossiya, así como de los rusos que se encuentran en el resto del territorio que actualmente está bajo control del régimen de Kiev— sean restituidos", agregó Lavrov.

El canciller precisó que tanto los derechos lingüísticos como los religiosos de la población rusa en esos territorios "han sido violados de manera flagrante".
"Nuestros grandes antepasados vencieron al nazismo, pero sus metástasis ahora se están extendiendo por toda Europa, y en Ucrania, de forma concentrada", recalcó el ministro durante una reunión del presidente ruso, Vladímir Putin, con los candidatos de la lista electoral del partido gobernante Rusia Unida previo a las elecciones del 20 de septiembre a la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento ruso).
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
Soldado ucraniano - Sputnik Mundo, 1920, 05.09.2026
Defensa
Kiev recurre al terrorismo ante los reveses sufridos en el frente, considera un experto
12:48 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала