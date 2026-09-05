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Rusia lucha por restablecer derechos de rusohablantes en Ucrania, asegura el canciller

Rusia lucha por restablecer derechos de rusohablantes en Ucrania, asegura el canciller

Sputnik Mundo

Rusia aplica todos los esfuerzos requeridos para restablecer los derechos de la población en las regiones de Crimea, Donbás, Novorossiya y las otras que... 05.09.2026, Sputnik Mundo

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Rusia trabaja para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y proteger su seguridad, indicó el canciller.El canciller precisó que tanto los derechos lingüísticos como los religiosos de la población rusa en esos territorios "han sido violados de manera flagrante"."Nuestros grandes antepasados vencieron al nazismo, pero sus metástasis ahora se están extendiendo por toda Europa, y en Ucrania, de forma concentrada", recalcó el ministro durante una reunión del presidente ruso, Vladímir Putin, con los candidatos de la lista electoral del partido gobernante Rusia Unida previo a las elecciones del 20 de septiembre a la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento ruso).Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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