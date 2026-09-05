https://noticiaslatam.lat/20260905/rusia-libera-una-localidad-y-derriba-763-drones-en-un-dia-de-combates--1174952943.html
Rusia libera una localidad y derriba 763 drones en un día de combates
Rusia libera una localidad y derriba 763 drones en un día de combates
Sputnik Mundo
Las FFAA rusas liberaron la localidad de Kurtovka, en la república popular de Donetsk, y derribaron 763 aeronaves no tripuladas en la última jornada de la... 05.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-05T10:25+0000
2026-09-05T10:25+0000
2026-09-05T10:28+0000
defensa
🛡️ zonas de conflicto
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/05/1174952196_0:0:2918:1642_1920x0_80_0_0_c4ce38dde4a6f97d5369bb692af5dc7a.jpg
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 425 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 205 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 310 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 35 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 205 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 7 bombas con kits de guiado y planeo, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 763 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
https://noticiaslatam.lat/20260224/el-conflicto-en-ucrania-del-maidan-a-la-operacion-militar-especial-1171741958.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/05/1174952196_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_bf7c519cc00039e3345a1a35f2e1c959.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa
🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa
Rusia libera una localidad y derriba 763 drones en un día de combates
10:25 GMT 05.09.2026 (actualizado: 10:28 GMT 05.09.2026)
Las FFAA rusas liberaron la localidad de Kurtovka, en la república popular de Donetsk, y derribaron 763 aeronaves no tripuladas en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Kiev perdió unos 1.390 militares en todos los frentes.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 425 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 205 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 310 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 35 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 205 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra infraestructuras de transporte de Ucrania utilizadas por las tropas de Kiev, puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 158 zonas", señalan desde la entidad castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó 7 bombas con kits de guiado y planeo, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 763 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 228.493 drones, 671 sistemas de misiles antiaéreos, 30.826 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.776 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.378 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 71.107 vehículos militares especiales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.