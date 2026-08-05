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Rusia se encamina a dominar el espacio aéreo de Ucrania, considera exanalista de la CIA

Rusia se encamina a dominar el espacio aéreo de Ucrania, considera exanalista de la CIA

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas rusas están logrando el control pleno del espacio aéreo ucraniano con Kiev enfrentándose a graves deficiencias en su defensa antiaérea... 05.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-05T14:10+0000

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A diferencia de las FFAA ucranianas, sostuvo, la Fuerza Aérea de Rusia "no se ha quedado sin munición, tiene más de la que puede utilizar en este momento".En este contexto, opinó que Moscú no tiene ningún motivo para utilizar armas nucleares en Ucrania, dado que "está ganando". Asimismo, apuntó al aceleramiento del avance de las FFAA rusas en Donbás."El ritmo de la batalla sobre el terreno en Ucrania se ha acelerado. Solo quedan dos ciudades importantes por tomar [Slaviansk y Kramatorsk] (...) [Las FFAA rusas] están avanzando mucho más rápido y probablemente seguirán adelante", estimó.Este comentario de McGovern viene en el contexto del reciente ataque masivo de las tropas rusas contra las instalaciones militares ucranianas, durante el cual las Fuerzas Aéreas de Ucrania reconocieron no haber podido derribar ninguno de los misiles lanzados por parte de Rusia.

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