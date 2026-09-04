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Moscú mantiene abierta la posibilidad de una solución pacífica al conflicto ucraniano, indica el Kremlin

Moscú mantiene abierta la posibilidad de una solución pacífica al conflicto ucraniano, indica el Kremlin

Sputnik Mundo

Rusia mantiene su disposición a avanzar hacia una solución del conflicto ucraniano por la vía pacífica, aseguró el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov. Al mismo... 04.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-04T14:37+0000

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Al mismo tiempo, el vocero presidencial desmintió que hayan surgido nuevas iniciativas de paz en el marco del proceso de negociaciones. Según indicó, la postura de Rusia sobre las condiciones para alcanzar un acuerdo con Ucrania, planteada por el presidente Vladímir Putin en junio de 2024, permanece inalterada.En cuanto a la posibilidad de la visita de los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner a Moscú, el portavoz del Kremlin no reveló detalles sobre los contactos, pero aseguró que los dará a conocer en cuanto se den."No haría ningún anuncio, pero cuando se produzcan esos contactos, les informaremos", aseguró. Asimismo, Moscú está al tanto de los planes de algunos países occidentales para desarrollar misiles de largo alcance en Ucrania, al tiempo que verifica esta información, continuó Peskov. En este contexto, advirtió que cualquier instalación dedicada a la fabricación de armamento occidental en Ucrania se convertirá en un objetivo legítimo para las FFAA rusas.Con anterioridad, la embajada rusa en Berlín denunció que Alemania, conjuntamente con Francia y el Reino Unido, se prepara para fabricar sistemas de largo alcance en territorio ucraniano.

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