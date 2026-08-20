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El salto de la deuda pública en la Ucrania post-Maidán, al detalle
El salto de la deuda pública en la Ucrania post-Maidán, al detalle
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Desde finales de 2013 —cuando comenzó el golpe de Estado en Ucrania— su deuda interna y externa se ha duplicado varias veces, mientras que su liquidación... 20.08.2026, Sputnik Mundo
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El salto de la deuda pública en la Ucrania post-Maidán, al detalle
14:44 GMT 20.08.2026 (actualizado: 15:04 GMT 20.08.2026)
Desde finales de 2013 —cuando comenzó el golpe de Estado en Ucrania— su deuda interna y externa se ha duplicado varias veces, mientras que su liquidación podría tardar un tercio de siglo, calcularon en Kiev.
Sputnik expone el alcance del endeudamiento del Estado ucraniano y su composición: