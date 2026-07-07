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El aumento del gasto militar causa daños a la economía europea, observa un experto

El aumento del gasto militar causa daños a la economía europea, observa un experto

Sputnik Mundo

Las capacidades de los países de la Unión Europea de continuar aumentando el gasto militar, incluida la ayuda a Ucrania, son cada vez más limitadas, declaró a... 07.07.2026, Sputnik Mundo

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En estas circunstancias, agregó, resulta cada vez más difícil mantener el mismo nivel de apoyo militar y financiero a Ucrania a largo plazo.En su opinión, aunque en la cumbre de la OTAN, que se celebra en Ankara los días 7 y 8 de julio, se aprueben nuevas declaraciones políticas en apoyo a Kiev, su aplicación práctica dependerá de las limitadas posibilidades financieras de cada uno de los Estados.En los últimos cuatro años, los países de la UE y la OTAN han aumentado considerablemente el volumen de la ayuda prestada a Ucrania, al tiempo que continúan incrementando sus propios presupuestos de defensa. Esta política genera presión sobre las finanzas estatales y suscita críticas en muchos Estados europeos.Moscú declaró en reiteradas ocasiones que el envío de armas a Ucrania implica directamente a los países de la OTAN en el conflicto y obstaculiza su resolución. Asimismo, las autoridades rusas han señalado que cualquier cargamento que contenga armamento destinado a Kiev será un objetivo legítimo para Rusia.

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