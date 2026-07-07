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El aumento del gasto militar causa daños a la economía europea, observa un experto
El aumento del gasto militar causa daños a la economía europea, observa un experto
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Las capacidades de los países de la Unión Europea de continuar aumentando el gasto militar, incluida la ayuda a Ucrania, son cada vez más limitadas, declaró a... 07.07.2026, Sputnik Mundo
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En estas circunstancias, agregó, resulta cada vez más difícil mantener el mismo nivel de apoyo militar y financiero a Ucrania a largo plazo.En su opinión, aunque en la cumbre de la OTAN, que se celebra en Ankara los días 7 y 8 de julio, se aprueben nuevas declaraciones políticas en apoyo a Kiev, su aplicación práctica dependerá de las limitadas posibilidades financieras de cada uno de los Estados.En los últimos cuatro años, los países de la UE y la OTAN han aumentado considerablemente el volumen de la ayuda prestada a Ucrania, al tiempo que continúan incrementando sus propios presupuestos de defensa. Esta política genera presión sobre las finanzas estatales y suscita críticas en muchos Estados europeos.Moscú declaró en reiteradas ocasiones que el envío de armas a Ucrania implica directamente a los países de la OTAN en el conflicto y obstaculiza su resolución. Asimismo, las autoridades rusas han señalado que cualquier cargamento que contenga armamento destinado a Kiev será un objetivo legítimo para Rusia.
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El aumento del gasto militar causa daños a la economía europea, observa un experto

11:22 GMT 07.07.2026
© Sputnik / Alexéi VitvitskiBanderas con el emblema de la Unión Europea frente al edificio de la Comisión Europea en Bruselas
Banderas con el emblema de la Unión Europea frente al edificio de la Comisión Europea en Bruselas - Sputnik Mundo, 1920, 07.07.2026
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Las capacidades de los países de la Unión Europea de continuar aumentando el gasto militar, incluida la ayuda a Ucrania, son cada vez más limitadas, declaró a Sputnik una fuente europea de los círculos diplomáticos especializados. La coyuntura se debe a las dificultades económicas y a la situación política interna en Europa, señaló.

"Cada vez son más los gobiernos europeos que se enfrentan al mismo tiempo a problemas económicos, una elevada carga de deuda, restricciones presupuestarias y una caída de su popularidad", indicó.

En estas circunstancias, agregó, resulta cada vez más difícil mantener el mismo nivel de apoyo militar y financiero a Ucrania a largo plazo.
En su opinión, aunque en la cumbre de la OTAN, que se celebra en Ankara los días 7 y 8 de julio, se aprueben nuevas declaraciones políticas en apoyo a Kiev, su aplicación práctica dependerá de las limitadas posibilidades financieras de cada uno de los Estados.
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En los últimos cuatro años, los países de la UE y la OTAN han aumentado considerablemente el volumen de la ayuda prestada a Ucrania, al tiempo que continúan incrementando sus propios presupuestos de defensa. Esta política genera presión sobre las finanzas estatales y suscita críticas en muchos Estados europeos.
Moscú declaró en reiteradas ocasiones que el envío de armas a Ucrania implica directamente a los países de la OTAN en el conflicto y obstaculiza su resolución. Asimismo, las autoridades rusas han señalado que cualquier cargamento que contenga armamento destinado a Kiev será un objetivo legítimo para Rusia.
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