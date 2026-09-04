El desarrollo de la Ruta Marítima del Norte es prioritario ante la crisis logística mundial, señala Moscú
10:20 GMT 04.09.2026 (actualizado: 10:23 GMT 04.09.2026)
© Sputnik / Svetlana ShevchenkoBarcos en el puerto marítimo de Dudinka, parte de la Ruta Marítima del Norte
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La Ruta Marítima del Norte es una de las vías más seguras y rentables en el contexto de la crisis de la logística mundial, expresó el asesor del presidente ruso Antón Kobiakov en la rueda de prensa sobre los resultados del Foro Económico Oriental.
"En términos puramente económicos, por la Ruta Marítima del Norte los plazos de entrega son entre 2 y 2,5 veces más cortos, o incluso menos, que por las demás rutas", declaró el funcionario.
Explicó que, en concreto, se están registrando dificultades en el Canal de Panamá y en el estrecho de Ormuz. En Oriente Medio, EEUU generó problemas tanto para Europa como para Asia-Pacífico. Al provocar a Irán y agravar las tensiones regionales, Washington redujo considerablemente el tránsito de hidrocarburos por el estrecho de Ormuz y volvió a poner en riesgo la navegación desde el mar Rojo hacia el océano Índico.
"Se está librando una lucha por el control de la logística a nivel mundial, y además con métodos militares. Es una guerra por las rutas comerciales y los estrechos", agregó.
Debido a la crisis, el transporte de mercancías entre Europa y Asia se ve afectado, lo que frena el comercio entre ambas regiones y encarece las materias primas, los fertilizantes y los metales industriales, añadió.
En este contexto, citó las palabras del presidente ruso, Vladímir Putin, quien fijó como objetivo convertir todo el Corredor de Transporte Transártico en una vía segura, competitiva y operativa durante todo el año, que conecte San Petersburgo y Múrmansk, a través de la Ruta Marítima del Norte, con Vladivostok y los países de la región de Asia-Pacífico.
"Resulta que, en la actualidad, la Ruta Marítima del Norte sigue siendo una de las principales rutas comerciales seguras, económicamente viables y rentables", declaró Kobiakov.
Las principales economías asiáticas, como China y Corea del Sur, son conscientes de estos procesos. En este sentido, las autoridades surcoreanas muestran interés en el desarrollo de la Ruta Marítima del Norte.
"Las actuales autoridades del país quieren convertir la Ruta Marítima del Norte en un nuevo motor de crecimiento para su economía, y vincularla con los puertos, la construcción naval, la logística y el desarrollo del sureste del país", explicó.
El volumen de carga transportada por la Ruta Marítima del Norte aumentó un 15% en los primeros casi ocho meses de 2026, hasta alcanzar unos 24,2 millones de toneladas, informó previamente el ministro ruso para el Desarrollo del Lejano Oriente y el Ártico, Alexéi Chekunkov. La Ruta Marítima del Norte es una vía navegable única y de gran importancia estratégica que se extiende a lo largo de la costa septentrional de Rusia.
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