https://noticiaslatam.lat/20260904/el-desarrollo-de-la-ruta-maritima-del-norte-es-prioritario-ante-la-crisis-logistica-mundial-senala-1174939457.html

El desarrollo de la Ruta Marítima del Norte es prioritario ante la crisis logística mundial, señala Moscú

El desarrollo de la Ruta Marítima del Norte es prioritario ante la crisis logística mundial, señala Moscú

Sputnik Mundo

La Ruta Marítima del Norte es una de las vías más seguras y rentables en el contexto de la crisis de la logística mundial, expresó el asesor del presidente... 04.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-04T10:20+0000

2026-09-04T10:20+0000

2026-09-04T10:23+0000

economía

ruta marítima del norte

rusia

📈 mercados y finanzas

foro económico oriental

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/04/1159491419_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2e4263ab36b0f41c59316b2ae8274f83.jpg

"En términos puramente económicos, por la Ruta Marítima del Norte los plazos de entrega son entre 2 y 2,5 veces más cortos, o incluso menos, que por las demás rutas", declaró el funcionario.Explicó que, en concreto, se están registrando dificultades en el Canal de Panamá y en el estrecho de Ormuz. En Oriente Medio, EEUU generó problemas tanto para Europa como para Asia-Pacífico. Al provocar a Irán y agravar las tensiones regionales, Washington redujo considerablemente el tránsito de hidrocarburos por el estrecho de Ormuz y volvió a poner en riesgo la navegación desde el mar Rojo hacia el océano Índico.Debido a la crisis, el transporte de mercancías entre Europa y Asia se ve afectado, lo que frena el comercio entre ambas regiones y encarece las materias primas, los fertilizantes y los metales industriales, añadió.En este contexto, citó las palabras del presidente ruso, Vladímir Putin, quien fijó como objetivo convertir todo el Corredor de Transporte Transártico en una vía segura, competitiva y operativa durante todo el año, que conecte San Petersburgo y Múrmansk, a través de la Ruta Marítima del Norte, con Vladivostok y los países de la región de Asia-Pacífico.Las principales economías asiáticas, como China y Corea del Sur, son conscientes de estos procesos. En este sentido, las autoridades surcoreanas muestran interés en el desarrollo de la Ruta Marítima del Norte.El volumen de carga transportada por la Ruta Marítima del Norte aumentó un 15% en los primeros casi ocho meses de 2026, hasta alcanzar unos 24,2 millones de toneladas, informó previamente el ministro ruso para el Desarrollo del Lejano Oriente y el Ártico, Alexéi Chekunkov. La Ruta Marítima del Norte es una vía navegable única y de gran importancia estratégica que se extiende a lo largo de la costa septentrional de Rusia.

https://noticiaslatam.lat/20260904/salto-exponencial-en-el-trafico-de-mercancias-en-la-ruta-maritima-del-norte-1174930768.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ruta marítima del norte, rusia, 📈 mercados y finanzas, foro económico oriental