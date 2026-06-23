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Más de 20.000 tumbas infantiles: la ONU explica cómo Gaza se convierte en un cementerio de niños

Más de 20.000 tumbas infantiles: la ONU explica cómo Gaza se convierte en un cementerio de niños

Sputnik Mundo

La infancia palestina ha sido una de las principales afectadas por la guerra en Gaza. Según el último informe de la ONU, uno de cada tres fallecidos en la... 23.06.2026, Sputnik Mundo

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En su opinión, la eliminación sistemática de menores afecta directamente a la capacidad del pueblo palestino para garantizar su supervivencia colectiva y construir su futuro.El informe documenta la muerte de al menos 20.179 niños entre octubre de 2023 y octubre de 2025. Además, destaca que la proporción de menores entre las víctimas mortales superó ampliamente la registrada en anteriores conflictos en Gaza.La comisión sostiene que las fuerzas israelíes siguieron utilizando armamento de gran potencia en zonas densamente habitadas pese al creciente número de menores fallecidos. Para los investigadores, la repetición de estos ataques dificulta atribuir las muertes infantiles a simples errores o daños colaterales.Asimismo, los expertos expresan preocupación por las muertes de menores registradas incluso después de la entrada en vigor del alto el fuego en octubre de 2025. Consideran que este hecho podría reforzar la hipótesis de una política dirigida contra la población palestina.Más allá de los bombardeos, el informe destaca que el bloqueo, la falta de alimentos, medicamentos y atención médica también provocaron muertes evitables. Según sus autores, las condiciones de vida impuestas en Gaza han causado daños profundos y duraderos a la salud de toda una generación de niños palestinos.La investigación también determinó que los ataques contra centros sanitarios y de salud reproductiva afectaron las posibilidades de supervivencia de los recién nacidos y contribuyeron al aumento de los abortos espontáneos. Asimismo, concluyó que casi la totalidad de los niños de Gaza requiere atención psicológica. Según el informe, hoy en día prácticamente todos los menores del enclave necesitan algún tipo de asistencia especializada.En Cisjordania, incluida Jerusalén Este, la Comisión detectó un incremento significativo de la violencia ejercida por colonos israelíes contra menores palestinos y documentó casos de tortura, incluida violencia sexual y por motivos de género, durante arrestos y detenciones masivas.El documento señala que los niños palestinos, especialmente los varones, fueron sometidos de manera sistemática a malos tratos en los centros de detención, entre ellos desnudez forzada, agresiones físicas y privación de alimentos.La Comisión concluyó que estas prácticas constituyen crímenes de lesa humanidad, como la tortura y otros actos inhumanos que provocan graves sufrimientos o daños severos.La misión de Israel ante las Naciones Unidas en Ginebra rechazó las acusaciones y las calificó de "segundo informe difamatorio de la Comisión".En octubre de 2025, Israel y el movimiento Hamás, bajo el patrocinio diplomático de Egipto, Catar, Estados Unidos y Turquía, llegaron a un acuerdo para llevar a cabo la primera etapa del plan de paz propuesto por el presidente de EEUU, Donald Trump. Al día siguiente, se declaró un cese de hostilidades en Gaza, que entró en vigor de inmediato. Las tropas israelíes, en cumplimiento del acuerdo, se replegaron hacia la llamada línea amarilla, conservando así el control sobre más de la mitad de la superficie del sector.De acuerdo con las fuentes palestinas, desde que el régimen de alto el fuego entrara en vigor el 11 de octubre de 2025, los bombardeos israelíes han causado más de 1.000 muertos y unos 3.200 heridos en la Franja de Gaza. Desde que el conflicto se intensificara el 7 de octubre de 2023, la cifra global de víctimas mortales supera ya los 73.000 fallecidos, y los heridos sobrepasan los 173.000.

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