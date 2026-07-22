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Revelan el "plan de la solución definitiva" israelí sobre Cisjordania

Revelan el "plan de la solución definitiva" israelí sobre Cisjordania

Sputnik Mundo

El Gobierno de Benjamín Netanyahu está llevando a cabo planes de asentamiento para resolver el conflicto a su favor y a modificar la naturaleza geopolítica de... 22.07.2026, Sputnik Mundo

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En sus palabras, Netanyahu aprovecha que la atención política y mediática internacional se centra en lo que está ocurriendo en la región para imponer una nueva realidad en Cisjordania."Esto creó una atmósfera de impunidad y sentó las bases para la etapa actual, que se caracteriza por una anexión 'silenciosa' de facto mediante la creación gradual de nuevas realidades sobre el terreno", aseveró el analista.En este sentido, aseveró que la parte más peligrosa de este plan es el "desplazamiento forzoso de los palestinos de Cisjordania".Así destacó que las autoridades israelíes buscan crear condiciones que obliguen a la población a abandonar sus hogares a través medidas de presión indirecta. En particular, mencionó el bloqueo financiero, las incursiones en las ciudades, la confiscación de tierras y las restricciones a la vida cotidiana impuestas a través del sistema de puestos de control.También advirtió de que los próximos meses, hasta las elecciones israelíes, "serán especialmente peligrosos", ya que el ritmo de la actividad de los asentamientos y la política de expulsión forzosa de los palestinos están adquiriendo un carácter decisivo.El 9 de octubre de 2025, Israel y Hamás, con la mediación de Egipto, Catar, EEUU y Turquía, acordaron implementar la primera fase del plan de paz presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump. Al día siguiente, entró en vigor un alto el fuego en Gaza. Según el acuerdo, las tropas israelíes se retiraron hasta la denominada línea amarilla, y mantienen el control de más del 50% de la Franja.En enero pasado, el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, anunció el inicio de la segunda fase del plan de paz para Gaza, que prevé la creación de un gobierno tecnocrático transitorio, el desarme de Hamás y la transición del alto el fuego hacia la reconstrucción del territorio.

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