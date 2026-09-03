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El Ejército israelí se enfrenta a una escasez de recursos, informan medios
El Ejército israelí se enfrenta a una escasez de recursos, informan medios
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Las Fuerzas Armadas de Israel encaran una falta de financiación para la adquisición de equipamiento y munición, revelan medios. Se precisa que la crisis se... 03.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-03T17:31+0000
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El Ministerio de Finanzas de Israel aún no ha transferido el primer tramo, por valor de 15.000 millones de séqueles (unos 5.000 millones de dólares), a las empresas del sector de la defensa, señalan medios.Asimismo, se recalca que el presupuesto inicial de las FFAA de Israel para el año 2026 ascendía a 143.000 millones de séqueles (unos 47.300 millones de dólares). Sin embargo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó aumentarlo a 183.000 millones de séqueles (unos 60.520 millones de dólares) tras la reciente ofensiva contra Irán y los combates en el Líbano, se indica.Según las advertencias del Ejército israelí, la escasez de fondos perjudica su capacidad operativa y la posibilidad de gestionar una campaña militar para hacer frente a múltiples amenazas, se detalla.
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El Ejército israelí se enfrenta a una escasez de recursos, informan medios
Las Fuerzas Armadas de Israel encaran una falta de financiación para la adquisición de equipamiento y munición, revelan medios. Se precisa que la crisis se produjo tras las operaciones militares en el Líbano, así como el enfrentamiento con Irán.
El Ministerio de Finanzas de Israel aún no ha transferido el primer tramo, por valor de 15.000 millones de séqueles (unos 5.000 millones de dólares), a las empresas del sector de la defensa, señalan medios.
"Las brigadas de tanques sufren escasez de repuestos y hay cientos de vehículos que fueron destruidos en el Líbano y aún no se han reparado", cita la prensa a una fuente del Ministerio de Defensa israelí.
Asimismo, se recalca que el presupuesto inicial de las FFAA de Israel para el año 2026 ascendía a 143.000 millones de séqueles
(unos 47.300 millones de dólares). Sin embargo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó aumentarlo a 183.000 millones de séqueles
(unos 60.520 millones de dólares) tras la reciente ofensiva contra Irán
y los combates en el Líbano, se indica.
Según las advertencias del Ejército israelí, la escasez de fondos perjudica su capacidad operativa y la posibilidad de gestionar una campaña militar para hacer frente a múltiples amenazas, se detalla.