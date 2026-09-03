https://noticiaslatam.lat/20260903/el-ejercito-israeli-se-enfrenta-a-una-escasez-de-recursos-informan-medios-1174925264.html

El Ejército israelí se enfrenta a una escasez de recursos, informan medios

El Ejército israelí se enfrenta a una escasez de recursos, informan medios

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas de Israel encaran una falta de financiación para la adquisición de equipamiento y munición, revelan medios. Se precisa que la crisis se... 03.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-03T17:31+0000

2026-09-03T17:31+0000

2026-09-03T17:31+0000

defensa

🌍 oriente medio

israel

benjamín netanyahu

seguridad

🛡️ zonas de conflicto

líbano

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/06/1167219942_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2a6743376de4f30ac0740bf234c2c20a.jpg

El Ministerio de Finanzas de Israel aún no ha transferido el primer tramo, por valor de 15.000 millones de séqueles (unos 5.000 millones de dólares), a las empresas del sector de la defensa, señalan medios.Asimismo, se recalca que el presupuesto inicial de las FFAA de Israel para el año 2026 ascendía a 143.000 millones de séqueles (unos 47.300 millones de dólares). Sin embargo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó aumentarlo a 183.000 millones de séqueles (unos 60.520 millones de dólares) tras la reciente ofensiva contra Irán y los combates en el Líbano, se indica.Según las advertencias del Ejército israelí, la escasez de fondos perjudica su capacidad operativa y la posibilidad de gestionar una campaña militar para hacer frente a múltiples amenazas, se detalla.

https://noticiaslatam.lat/20260903/kast-debe-afrontar-la-creciente-importancia-geopolitica-del-sur-de-chile-advierte-experto-1174913779.html

israel

líbano

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌍 oriente medio, israel, benjamín netanyahu, seguridad, 🛡️ zonas de conflicto, líbano