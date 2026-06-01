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La ONU está al borde de la quiebra por impagos de EEUU y China, según medios
La ONU está al borde de la quiebra por impagos de EEUU y China, según medios
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EEUU mantiene una deuda de 4.000 millones de dólares con la ONU, reveló el diario 'The Wall Street Journal', al destacar que Washington se retiró además de... 01.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-01T13:58+0000
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La publicación destacó que el 42% del presupuesto ordinario de la ONU depende de las contribuciones de ambos países. Las cuotas se calculan en función del tamaño de las economías de los Estados miembros: EEUU aporta hasta el 22% del presupuesto, mientras que China, impulsada por su crecimiento económico en la última década, elevó su participación de alrededor del 5% a más del 20%.El secretario general, Antonio Guterres, advirtió que la ONU está inmersa en una "carrera hacia la quiebra". Según las proyecciones actuales, el organismo podría quedarse sin liquidez a mediados de agosto.Ante las dificultades financieras, la ONU llevó a cabo "una reducción de gastos a gran escala", enfatizó la publicación. Así, la organización cerró parte de sus oficinas, suprimió 3.000 puestos en la Secretaría y redujo el horario de trabajo de los traductores. Además, como parte de las medidas, se desconectaron las escaleras mecánicas y se ignoraron los "problemas con la fachada" de la sede de la organización en Nueva York.Al mismo tiempo, la organización aceleró la retirada de tropas de zonas conflictivas de África, como la República Democrática del Congo, y recortó drásticamente el gasto destinado a las operaciones de mantenimiento de la paz. Además, retrasó los reembolsos a Nepal, Bangladés y otros países de bajos ingresos que aportan efectivos a las misiones de los "cascos azules".El medio señaló que los 193 Estados miembros de la ONU determinan la plantilla de personal y suelen mostrarse más dispuestos a crear nuevas iniciativas que a reducir los cerca de 40.000 programas de la organización.Asimismo, destacó que la ONU administra presupuestos separados para sus actividades ordinarias y las operaciones de mantenimiento de la paz, mientras que los organismos especializados gestionan de forma independiente sus gastos y estructura burocrática.
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La ONU está al borde de la quiebra por impagos de EEUU y China, según medios
EEUU mantiene una deuda de 4.000 millones de dólares con la ONU, reveló el diario 'The Wall Street Journal', al destacar que Washington se retiró además de decenas de programas y organismos de la organización. Por su parte, China adeuda 455 millones de dólares, agregó.
La publicación destacó que el 42% del presupuesto ordinario de la ONU depende de las contribuciones de ambos países. Las cuotas se calculan en función del tamaño de las economías de los Estados miembros: EEUU aporta hasta el 22% del presupuesto, mientras que China, impulsada por su crecimiento económico en la última década, elevó su participación de alrededor del 5% a más del 20%.
El secretario general, Antonio Guterres, advirtió que la ONU está inmersa en una "carrera hacia la quiebra". Según las proyecciones actuales, el organismo podría quedarse sin liquidez a mediados de agosto.
Ante las dificultades financieras, la ONU llevó a cabo "una reducción de gastos a gran escala", enfatizó la publicación. Así, la organización cerró parte de sus oficinas, suprimió 3.000 puestos en la Secretaría y redujo el horario de trabajo de los traductores. Además, como parte de las medidas, se desconectaron las escaleras mecánicas y se ignoraron los "problemas con la fachada" de la sede de la organización en Nueva York.
Al mismo tiempo, la organización aceleró la retirada de tropas de zonas conflictivas de África, como la República Democrática del Congo, y recortó drásticamente el gasto destinado a las operaciones de mantenimiento de la paz. Además, retrasó los reembolsos a Nepal, Bangladés y otros países de bajos ingresos que aportan efectivos a las misiones de los "cascos azules".
"La ONU no puede pedir préstamos y sus dirigentes tienen un poder limitado para reestructurar las operaciones o despedir a los empleados, cuyos salarios representan el 70% de los gastos", apuntó el medio.
El medio señaló que los 193 Estados miembros de la ONU determinan la plantilla de personal y suelen mostrarse más dispuestos a crear nuevas iniciativas que a reducir los cerca de 40.000 programas de la organización.
Asimismo, destacó que la ONU administra presupuestos separados para sus actividades ordinarias y las operaciones de mantenimiento de la paz, mientras que los organismos especializados gestionan de forma independiente sus gastos y estructura burocrática.
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