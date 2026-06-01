https://noticiaslatam.lat/20260601/la-onu-esta-al-borde-de-la-quiebra-por-impagos-de-eeuu-y-china-segun-medios-1173692395.html

La ONU está al borde de la quiebra por impagos de EEUU y China, según medios

La ONU está al borde de la quiebra por impagos de EEUU y China, según medios

Sputnik Mundo

EEUU mantiene una deuda de 4.000 millones de dólares con la ONU, reveló el diario 'The Wall Street Journal', al destacar que Washington se retiró además de... 01.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-01T13:58+0000

2026-06-01T13:58+0000

2026-06-01T13:58+0000

internacional

onu

eeuu

china

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/06/1168228815_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_99149f8c0dffb8e7854dea7bce2ed2c4.jpg

La publicación destacó que el 42% del presupuesto ordinario de la ONU depende de las contribuciones de ambos países. Las cuotas se calculan en función del tamaño de las economías de los Estados miembros: EEUU aporta hasta el 22% del presupuesto, mientras que China, impulsada por su crecimiento económico en la última década, elevó su participación de alrededor del 5% a más del 20%.El secretario general, Antonio Guterres, advirtió que la ONU está inmersa en una "carrera hacia la quiebra". Según las proyecciones actuales, el organismo podría quedarse sin liquidez a mediados de agosto.Ante las dificultades financieras, la ONU llevó a cabo "una reducción de gastos a gran escala", enfatizó la publicación. Así, la organización cerró parte de sus oficinas, suprimió 3.000 puestos en la Secretaría y redujo el horario de trabajo de los traductores. Además, como parte de las medidas, se desconectaron las escaleras mecánicas y se ignoraron los "problemas con la fachada" de la sede de la organización en Nueva York.Al mismo tiempo, la organización aceleró la retirada de tropas de zonas conflictivas de África, como la República Democrática del Congo, y recortó drásticamente el gasto destinado a las operaciones de mantenimiento de la paz. Además, retrasó los reembolsos a Nepal, Bangladés y otros países de bajos ingresos que aportan efectivos a las misiones de los "cascos azules".El medio señaló que los 193 Estados miembros de la ONU determinan la plantilla de personal y suelen mostrarse más dispuestos a crear nuevas iniciativas que a reducir los cerca de 40.000 programas de la organización.Asimismo, destacó que la ONU administra presupuestos separados para sus actividades ordinarias y las operaciones de mantenimiento de la paz, mientras que los organismos especializados gestionan de forma independiente sus gastos y estructura burocrática.

https://noticiaslatam.lat/20260527/mexico-denuncia-que-la-onu-vive-su-mayor-crisis-y-llama-a-una-refundacion-1173614746.html

https://noticiaslatam.lat/20260515/iran-exige-una-reforma-profunda-de-la-onu-declara-el-canciller-irani-1173467821.html

eeuu

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

onu, eeuu, china