https://noticiaslatam.lat/20260902/tarea-prioritaria-rusia-refuerza-su-papel-como-nodo-logistico-entre-asia-pacifico-y-sus-paises-1174908606.html

"Tarea prioritaria": Rusia refuerza su papel como nodo logístico entre Asia-Pacífico y sus países vecinos

"Tarea prioritaria": Rusia refuerza su papel como nodo logístico entre Asia-Pacífico y sus países vecinos

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Rusia puede ofrecer un servicio de transporte y logística competitivo, adecuado y eficiente gracias al desarrollo de sus corredores de transporte, afirmó el... 02.09.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con el viceministro, el volumen combinado de las exportaciones e importaciones transportadas a través del Lejano Oriente alcanzó en 2025 casi 280 millones de toneladas, un 6,5% más que el año anterior. El transporte marítimo aumentó un 7,4%, mientras que el transporte por carretera creció un 34,5%.El desarrollo de los corredores internacionales de transporte desempeña un papel clave, destacó Tashímov. Para aprovechar plenamente su potencial, señaló, es necesario lograr que estos corredores "no compitan entre sí", sino que "se complementen mutuamente".El mismo principio, añadió, debe aplicarse a los distintos medios de transporte.El Foro Económico Oriental se celebra del 1 al 4 de septiembre en la ciudad rusa de Vladivostok. Sputnik es el socio informativo principal del foro.

https://noticiaslatam.lat/20260902/se-construira-un-nuevo-corredor-entre-rusia-y-china-que-dara-acceso-a-la-ruta-maritima-del-norte-1174903819.html

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