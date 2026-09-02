"Tarea prioritaria": Rusia refuerza su papel como nodo logístico entre Asia-Pacífico y sus países vecinos
© Sputnik / Alexei Danichev / Acceder al contenido multimediaLos barcos y el Puente Dorado en Vladivostok
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Rusia puede ofrecer un servicio de transporte y logística competitivo, adecuado y eficiente gracias al desarrollo de sus corredores de transporte, afirmó el viceministro de Transporte ruso, Borís Tashímov, en el marco del Foro Económico Oriental.
"Una de nuestras tareas prioritarias es desarrollar el potencial de Rusia como enlace de tránsito entre nuestros países vecinos y los países de la región Asia-Pacífico", declaró Tashímov en la sesión El Lejano Oriente en la arquitectura de los corredores de transporte: de centro logístico a motor de crecimiento económico.
De acuerdo con el viceministro, el volumen combinado de las exportaciones e importaciones transportadas a través del Lejano Oriente alcanzó en 2025 casi 280 millones de toneladas, un 6,5% más que el año anterior. El transporte marítimo aumentó un 7,4%, mientras que el transporte por carretera creció un 34,5%.
El desarrollo de los corredores internacionales de transporte desempeña un papel clave, destacó Tashímov. Para aprovechar plenamente su potencial, señaló, es necesario lograr que estos corredores "no compitan entre sí", sino que "se complementen mutuamente".
El mismo principio, añadió, debe aplicarse a los distintos medios de transporte.
"Queremos que la competencia que posiblemente existió históricamente llegue a su fin y que los distintos tipos de transporte se complementen entre sí. Vemos realmente un gran potencial en ello", concluyó Tashímov.
El Foro Económico Oriental se celebra del 1 al 4 de septiembre en la ciudad rusa de Vladivostok. Sputnik es el socio informativo principal del foro.
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