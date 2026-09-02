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Se construirá un nuevo corredor entre Rusia y China que dará acceso a la Ruta Marítima del Norte, revelan las autoridades
Se construirá un nuevo corredor entre Rusia y China que dará acceso a la Ruta Marítima del Norte, revelan las autoridades
Sputnik Mundo
Se trata del nuevo corredor internacional de transporte Mohe–Naiba–Magadán, que conectará China con las regiones rusas de Yakutia y Magadán. El acuerdo de... 02.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-02T13:38+0000
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El proyecto contempla la construcción del puente mixto vial y ferroviario Djalinda–Mohe sobre el río Amur.Se estima que el volumen de mercancías que podrán transitar por el nuevo corredor en el Lejano Oriente ascenderá a 300.000 toneladas en la primera fase y a hasta 30 millones de toneladas cuando se alcance la capacidad total prevista.Esto se produce en un contexto de creciente cooperación económica entre Moscú y Pekín. A finales de julio, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que la dinámica positiva de las relaciones económico-comerciales entre ambos países permite prever que el intercambio comercial alcance un nuevo récord al cierre de 2026.Previamente, la Administración General de Aduanas de China anunció que el intercambio comercial entre China y Rusia se incrementó un 25,6% interanual en los primeros seis meses de 2026, hasta alcanzar los 134.174 millones de dólares.La XI edición del Foro Económico Oriental se celebra del 1 al 4 de septiembre en Vladivostok con la asistencia de delegaciones de unos 70 países.La agencia de noticias Sputnik, que forma parte del grupo mediático Rossiya Segodnya, es socio informativo del evento.
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Se construirá un nuevo corredor entre Rusia y China que dará acceso a la Ruta Marítima del Norte, revelan las autoridades
Se trata del nuevo corredor internacional de transporte Mohe–Naiba–Magadán, que conectará China con las regiones rusas de Yakutia y Magadán. El acuerdo de cooperación para su puesta en marcha fue firmado en el marco del Foro Económico Oriental.
El proyecto contempla la construcción del puente mixto vial y ferroviario Djalinda–Mohe sobre el río Amur.
"Su interés radica en que, en esencia, abre un nuevo corredor de transporte entre Mohe y Naiba con acceso a la Ruta Marítima del Norte a través del río Lena", declaró el gobernador de la región de Amur, Vasili Orlov, en la sesión del Foro Económico Oriental 'El futuro: ¿predecirlo o crearlo? La estrategia de desarrollo del Lejano Oriente'.
Se estima que el volumen de mercancías que podrán transitar por el nuevo corredor en el Lejano Oriente ascenderá a 300.000 toneladas en la primera fase y a hasta 30 millones de toneladas cuando se alcance la capacidad total prevista.
Esto se produce en un contexto de creciente cooperación económica entre Moscú y Pekín. A finales de julio, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que la dinámica positiva de las relaciones económico-comerciales entre ambos países permite prever que el intercambio comercial alcance un nuevo récord al cierre de 2026.
Previamente, la Administración General de Aduanas de China anunció que el intercambio comercial entre China y Rusia se incrementó un 25,6% interanual en los primeros seis meses de 2026, hasta alcanzar los 134.174 millones de dólares.
La XI edición del Foro Económico Oriental se celebra del 1 al 4 de septiembre en Vladivostok
con la asistencia de delegaciones de unos 70 países.
La agencia de noticias Sputnik, que forma parte del grupo mediático Rossiya Segodnya, es socio informativo del evento.
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