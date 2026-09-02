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"Rusia no se sentará a negociar a menos que haya condiciones adecuadas", observa un analista

"Rusia no se sentará a negociar a menos que haya condiciones adecuadas", observa un analista

Sputnik Mundo

El régimen que impera actualmente en Ucrania es "corrupto, caduco y terrorista", razón por la cual el presidente ruso, Vladímir Putin, "mostró una gran... 02.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-02T03:20+0000

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"Ucrania ha roto las posibilidades de cualquier negociación. Es un régimen corrupto, caduco y terrorista. Rusia no negocia con terroristas, y eso es una política que no se inaugura hoy, sino que forma parte de su política desde hace tiempo en otros escenarios internacionales", apunta el experto."El conflicto ha entrado en una nueva etapa. Entendamos que Rusia no se sentará a negociar a menos que haya condiciones concretas y adecuadas. Y, en ese sentido, Zelenski ya no tiene ninguna autoridad política, legal ni moral para llevar a cabo negociaciones", observa Estévez.

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