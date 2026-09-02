"Rusia no se sentará a negociar a menos que haya condiciones adecuadas", observa un analista

"Ucrania ha roto las posibilidades de cualquier negociación. Es un régimen corrupto, caduco y terrorista. Rusia no negocia con terroristas, y eso es una política que no se inaugura hoy, sino que forma parte de su política desde hace tiempo en otros escenarios internacionales", apunta el experto."El conflicto ha entrado en una nueva etapa. Entendamos que Rusia no se sentará a negociar a menos que haya condiciones concretas y adecuadas. Y, en ese sentido, Zelenski ya no tiene ninguna autoridad política, legal ni moral para llevar a cabo negociaciones", observa Estévez.
El régimen que impera actualmente en Ucrania es "corrupto, caduco y terrorista", razón por la cual el presidente ruso, Vladímir Putin, "mostró una gran congruencia" al afirmar, durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que Moscú "no negocia con terroristas", dice a Sputnik el internacionalista Mauricio Alonso Estévez.
Sin embargo, señala, Rusia no se ha cerrado en ningún momento a las negociaciones con Occidente, especialmente con EEUU, con quien "se ha abierto una pequeña ventana de oportunidad para tratar de darle solución por la vía negociada a la crisis ucraniana".
"El conflicto ha entrado en una nueva etapa. Entendamos que Rusia no se sentará a negociar a menos que haya condiciones concretas y adecuadas. Y, en ese sentido, Zelenski ya no tiene ninguna autoridad política, legal ni moral para llevar a cabo negociaciones", observa Estévez.
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