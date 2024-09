https://noticiaslatam.lat/20240922/quien-es-andres-el-hijo-de-amlo-que-integrara-la-nueva-dirigencia-de-morena-1157688185.html

¿Quién es Andrés, el hijo de AMLO que integrará la nueva dirigencia de Morena?

¿Quién es Andrés, el hijo de AMLO que integrará la nueva dirigencia de Morena?

Sputnik Mundo

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue electo este 22 de septiembre como el nuevo secretario de Organización del... 22.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-22T23:12+0000

2024-09-22T23:12+0000

2024-09-22T23:13+0000

américa latina

política

andrés manuel lópez obrador

morena

andrés manuel lópez beltrán

organización

militantes

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/16/1157688340_71:0:1440:770_1920x0_80_0_0_8e957bd0098af72896567ceaf37c9dbc.jpg

El paso de López Beltrán por la política ha sido discreto, pero activo. Ha estado involucrado en la organización de movilizaciones y actos partidistas, así como en la gestión de las estructuras de Morena a nivel local.La Secretaría de Organización de Morena tiene la encomienda de “mantener el vínculo y la comunicación constantes con los comités ejecutivos estatales”, así como de llevar el padrón de militantes del partido y garantizar su engrosamiento.¿Quién es 'Andy'?Al igual que José Ramón y Gonzalo, los otros dos hijos mayores de López Obrador, Andrés Manuel nació en Tabasco en 1986. El joven es, al igual que su padre, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en donde estudió Ciencia Política y Administración Pública.Es el segundo hijo de López Obrador con su fallecida esposa Rocío Beltrán Medina y dentro de la vida política, el joven participó por ejemplo en las campañas de su padre del 2012 y de 2018, esto a través de la coordinación de las estructuras que en la segunda elección coadyuvaron en el triunfo del mandatario saliente.López Beltrán es además fundador de la empresa Rocío Chocolates, nombrada así en honor a su madre. "Nuestro objetivo es crear un chocolate de alta calidad, capaz de conquistar a los paladares más exigentes y competir con los chocolates más finos del mundo", se lee en la página de la compañía."Nosotros no somos estos juniors abusivos del poder. Nosotros no vamos a ser parte del Gobierno, no creemos en el nepotismo, creemos que es una lacra más de este sistema", dijo el hijo del presidente para el documental Estoy soy, en donde se hace un retrato biográfico del entonces candidato a la Presidencia.Medios mexicanos han señalado a Andrés López Beltrán de tráfico de influencias y corrupción por presuntos beneficios para sus cercanos en obras de la Administración federal. Dichas acusaciones fueron negadas por el hijo del mandatario en una carta publicada en el diario La Jornada en julio de este 2024."Todas las aseveraciones han estado basadas en supuestos, dichos de terceros, espionaje a terceros, conjeturas, redacción tendenciosa y editorialización de la 'información' con lo que han tratado de involucrarnos en fantasiosas historias que pretenden dañar nuestra imagen pública y honorabilidad", se lee en el texto.

https://noticiaslatam.lat/20240922/luisa-alcalde-es-elegida-como-la-nueva-dirigente-de-morena-el-partido-oficialista-en-mexico-1157687217.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, andrés manuel lópez obrador, morena, andrés manuel lópez beltrán, organización, militantes