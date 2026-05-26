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Salida del hijo de AMLO de la dirigencia de Morena es por "una conducción muy errática": experto
Salida del hijo de AMLO de la dirigencia de Morena es por "una conducción muy errática": experto
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La renuncia de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a su cargo en la dirigencia de Morena "era esperable" tras los... 26.05.2026, Sputnik Mundo
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López Beltrán dejó su cargo como secretario de Organización de Morena para competir por una diputación federal por Tabasco. Para el experto, este movimiento estaría relacionado además con la insatisfacción por parte de las bases oficialistas frente a la manera en la que el segundo hijo del expresidente López Obrador y Alcalde "organizaron la dirección del partido", principalmente de cara a los comicios de 2027.Al mismo tiempo, el analista político sostiene que el hecho de que Andrés López "se vaya a atrincherar en Tabasco" a través de una potencial candidatura sugiere que estaría tratando de trazar su propio camino para un futuro político.
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Salida del hijo de AMLO de la dirigencia de Morena es por "una conducción muy errática": experto

04:06 GMT 26.05.2026
© Foto : X - @PartidoMorenaMxAndrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador
Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador - Sputnik Mundo, 1920, 26.05.2026
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La renuncia de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a su cargo en la dirigencia de Morena "era esperable" tras los cambios recientes en el partido oficialista, como la salida de la presidencia de Luisa María Alcalde, dijo a Sputnik el analista político Israel Covarrubias.
López Beltrán dejó su cargo como secretario de Organización de Morena para competir por una diputación federal por Tabasco. Para el experto, este movimiento estaría relacionado además con la insatisfacción por parte de las bases oficialistas frente a la manera en la que el segundo hijo del expresidente López Obrador y Alcalde "organizaron la dirección del partido", principalmente de cara a los comicios de 2027.
"Ahí es donde yo creo que hay un problema, me parece a mí que la salida de este personaje, junto, previamente, con el de Luisa María Alcalde, responde a una conducción muy errática que tuvieron ambos del partido y, segundo, a la incapacidad que tuvieron ambos para tejer alianzas con sus aliados partidistas", sostiene Covarrubias.
Al mismo tiempo, el analista político sostiene que el hecho de que Andrés López "se vaya a atrincherar en Tabasco" a través de una potencial candidatura sugiere que estaría tratando de trazar su propio camino para un futuro político.
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