https://noticiaslatam.lat/20260902/moscu-senala-el-impacto-del-cierre-de-la-frontera-rusa-en-los-negocios-finlandeses-1174905907.html
Moscú señala el impacto del cierre de la frontera rusa en los negocios finlandeses
Moscú señala el impacto del cierre de la frontera rusa en los negocios finlandeses
Sputnik Mundo
El cierre prácticamente total de la frontera con Rusia ha causado graves daños al sector empresarial de Finlandia, declaró el subsecretario del Consejo de... 02.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-02T17:38+0000
2026-09-02T17:38+0000
2026-09-02T17:38+0000
internacional
finlandia
rusia
🌍 europa
📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia
foro económico oriental
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/02/1174905746_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec6dc9ec9a17f958e3ccd16cb218a10a.jpg
Los sectores más afectados son los vinculados al turismo: comercio, hoteles y restauración, además de las pequeñas empresas y el sector de la construcción, añadió Shevtsov."De esta manera, los Estados que mantienen políticas hostiles terminan, en esencia, perjudicando a sus propios ciudadanos", afirmó el subsecretario del Consejo de Seguridad.El Foro Económico Oriental se celebra del 1 al 4 de septiembre en la ciudad rusa de Vladivostok. La agencia de noticias Sputnik, que forma parte del grupo mediático Rossiya Segodnya, es socio informativo del evento.
https://noticiaslatam.lat/20260624/solo-hicimos-crecer-nuestra-deuda-un-eurodiputado-cuestiona-la-eficacia-de-las-sanciones-antirrusas-1174026066.html
finlandia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/02/1174905746_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b7b72562f52ef64c7c743675e555d0c.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
finlandia, rusia, 🌍 europa, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, foro económico oriental
finlandia, rusia, 🌍 europa, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, foro económico oriental
Moscú señala el impacto del cierre de la frontera rusa en los negocios finlandeses
El cierre prácticamente total de la frontera con Rusia ha causado graves daños al sector empresarial de Finlandia, declaró el subsecretario del Consejo de Seguridad ruso, Alexéi Shevtsov, en el marco del Foro Económico Oriental.
"Finlandia cerró en 2023 prácticamente la frontera con nuestro país. Y el resultado está a la vista: durante el último año se registraron en Finlandia alrededor de 4.000 quiebras. Y solo en los primeros siete meses de este año ya se han iniciado cerca de 2.000 procedimientos de insolvencia. Es, por cierto, uno de los niveles más altos desde finales de los años ochenta y principios de los noventa", señaló.
Los sectores más afectados son los vinculados al turismo: comercio, hoteles y restauración, además de las pequeñas empresas y el sector de la construcción, añadió Shevtsov.
"De esta manera, los Estados que mantienen políticas hostiles terminan, en esencia, perjudicando a sus propios ciudadanos", afirmó el subsecretario del Consejo de Seguridad.
El Foro Económico Oriental se celebra del 1 al 4 de septiembre en la ciudad rusa de Vladivostok. La agencia de noticias Sputnik, que forma parte del grupo mediático Rossiya Segodnya, es socio informativo del evento.