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Moscú señala el impacto del cierre de la frontera rusa en los negocios finlandeses 
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El cierre prácticamente total de la frontera con Rusia ha causado graves daños al sector empresarial de Finlandia, declaró el subsecretario del Consejo de... 02.09.2026, Sputnik Mundo
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Los sectores más afectados son los vinculados al turismo: comercio, hoteles y restauración, además de las pequeñas empresas y el sector de la construcción, añadió Shevtsov."De esta manera, los Estados que mantienen políticas hostiles terminan, en esencia, perjudicando a sus propios ciudadanos", afirmó el subsecretario del Consejo de Seguridad.El Foro Económico Oriental se celebra del 1 al 4 de septiembre en la ciudad rusa de Vladivostok. La agencia de noticias Sputnik, que forma parte del grupo mediático Rossiya Segodnya, es socio informativo del evento.
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Moscú señala el impacto del cierre de la frontera rusa en los negocios finlandeses 

17:38 GMT 02.09.2026
© AP Photo / Sergei GritsUna valla bloquea el acceso a la estación fronteriza de Nuijamaa entre Rusia y Finlandia
Una valla bloquea el acceso a la estación fronteriza de Nuijamaa entre Rusia y Finlandia - Sputnik Mundo, 1920, 02.09.2026
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El cierre prácticamente total de la frontera con Rusia ha causado graves daños al sector empresarial de Finlandia, declaró el subsecretario del Consejo de Seguridad ruso, Alexéi Shevtsov, en el marco del Foro Económico Oriental.

"Finlandia cerró en 2023 prácticamente la frontera con nuestro país. Y el resultado está a la vista: durante el último año se registraron en Finlandia alrededor de 4.000 quiebras. Y solo en los primeros siete meses de este año ya se han iniciado cerca de 2.000 procedimientos de insolvencia. Es, por cierto, uno de los niveles más altos desde finales de los años ochenta y principios de los noventa", señaló.

Los sectores más afectados son los vinculados al turismo: comercio, hoteles y restauración, además de las pequeñas empresas y el sector de la construcción, añadió Shevtsov.
"De esta manera, los Estados que mantienen políticas hostiles terminan, en esencia, perjudicando a sus propios ciudadanos", afirmó el subsecretario del Consejo de Seguridad.
El Foro Económico Oriental se celebra del 1 al 4 de septiembre en la ciudad rusa de Vladivostok. La agencia de noticias Sputnik, que forma parte del grupo mediático Rossiya Segodnya, es socio informativo del evento.
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