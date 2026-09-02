https://noticiaslatam.lat/20260902/moscu-senala-el-impacto-del-cierre-de-la-frontera-rusa-en-los-negocios-finlandeses-1174905907.html

Moscú señala el impacto del cierre de la frontera rusa en los negocios finlandeses

Moscú señala el impacto del cierre de la frontera rusa en los negocios finlandeses

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El cierre prácticamente total de la frontera con Rusia ha causado graves daños al sector empresarial de Finlandia, declaró el subsecretario del Consejo de... 02.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-02T17:38+0000

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Los sectores más afectados son los vinculados al turismo: comercio, hoteles y restauración, además de las pequeñas empresas y el sector de la construcción, añadió Shevtsov."De esta manera, los Estados que mantienen políticas hostiles terminan, en esencia, perjudicando a sus propios ciudadanos", afirmó el subsecretario del Consejo de Seguridad.El Foro Económico Oriental se celebra del 1 al 4 de septiembre en la ciudad rusa de Vladivostok. La agencia de noticias Sputnik, que forma parte del grupo mediático Rossiya Segodnya, es socio informativo del evento.

https://noticiaslatam.lat/20260624/solo-hicimos-crecer-nuestra-deuda-un-eurodiputado-cuestiona-la-eficacia-de-las-sanciones-antirrusas-1174026066.html

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