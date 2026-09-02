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"Funciones podrían ser absorbidas": la Comisión Europea elabora planes para una reforma "a gran escala" del servicio de Kallas
"Funciones podrían ser absorbidas": la Comisión Europea elabora planes para una reforma "a gran escala" del servicio de Kallas
Sputnik Mundo
La Comisión Europea está elaborando planes sobre cómo, en la práctica, disolver el servicio diplomático de la UE (SEAE), encabezado por Kaja Kallas, y a quién... 02.09.2026, Sputnik Mundo
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Anteriormente, medios estadounidenses informaron que Francia y Alemania propusieron "una reforma a gran escala" del SEAE.Según la prensa, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), dirigido por la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, ha sido objeto de críticas por parte de varias capitales, que consideran que tiene "dificultades para coordinar respuestas eficaces a las crisis, incluidas los conflictos en Ucrania e Irán, la política exterior agresiva de Donald Trump y el creciente uso de la coerción económica como método de política de Estado".Se señala que los planes de reorganización del servicio se encuentran todavía en una "fase temprana" y aún podrían modificarse. Su elaboración podría continuar hasta la cumbre de líderes de la UE, prevista para octubre.Los medios añaden, citando a diplomáticos de la UE no identificados, que "los principios generales de cualquier transferencia de competencias" podrían idealmente acordarse en diciembre, en el marco del acuerdo sobre el presupuesto de la UE para 2028-2034.De acurdo con la prensa, "esta iniciativa no contempla la incorporación total del Servicio Europeo de Acción Exterior (...) a la Comisión Europea como una especie de gigantesca dirección general de política exterior. En cambio, se plantea distribuir las funciones existentes del servicio entre distintos departamentos para mejorar la eficiencia".Una versión reducida del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) permanecería fuera de la estructura de la Comisión Europea y se encargaría de áreas como las misiones de paz de la UE y el entrenamiento militar, añadieron las fuentes.Anteriormente, medios estadounidenses informaron que en Europa se critica la retórica belicista de la jefa de la diplomacia de la UE hacia Rusia. Kallas es objeto de críticas desde el inicio de su mandato, tras una declaración en X sobre el deseo de la UE de ver la victoria de Ucrania. Un funcionario no identificado señaló que, a juzgar por sus declaraciones, pareciera que la UE se encuentra en estado de guerra con Rusia, algo que no corresponde con la línea oficial del bloque.Kallas también es acusada de no elaborar suficientemente sus iniciativas y de no realizar consultas previas para conseguir apoyo. De esta manera destacó, anteriormente, que "la derrota de Moscú es necesaria para evitar una guerra mundial". Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, ha declarado en reiteradas ocasiones que Moscú no tiene intención de atacar a los países de la OTAN. Son los mismos políticos occidentales que utilizan regularmente la supuesta amenaza rusa para intimidar a su población con el fin de desviar la atención de los problemas internos.
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"Funciones podrían ser absorbidas": la Comisión Europea elabora planes para una reforma "a gran escala" del servicio de Kallas
La Comisión Europea está elaborando planes sobre cómo, en la práctica, disolver el servicio diplomático de la UE (SEAE), encabezado por Kaja Kallas, y a quién transferir parte de sus funciones, informan medios británicos citando fuentes. Se precisa que el organismo espera una "reorganización a gran escala" para finales de 2026.
Anteriormente, medios estadounidenses informaron que Francia y Alemania propusieron "una reforma a gran escala" del SEAE.
"Altos funcionarios han comenzado a analizar qué funciones del Servicio Europeo de Acción Exterior podrían ser absorbidas por departamentos ya existentes de la Comisión [Europea]", declararon las fuentes citadas por el medio.
Según la prensa, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), dirigido por la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, ha sido objeto de críticas por parte de varias capitales, que consideran que tiene "dificultades para coordinar respuestas eficaces a las crisis, incluidas los conflictos en Ucrania e Irán
, la política exterior agresiva de Donald Trump
y el creciente uso de la coerción económica
como método de política de Estado".
Se señala que los planes de reorganización del servicio se encuentran todavía en una "fase temprana" y aún podrían modificarse. Su elaboración podría continuar hasta la cumbre de líderes de la UE, prevista para octubre.
Los medios añaden, citando a diplomáticos de la UE no identificados, que "los principios generales de cualquier transferencia de competencias" podrían idealmente acordarse en diciembre, en el marco del acuerdo sobre el presupuesto de la UE para 2028-2034.
De acurdo con la prensa, "esta iniciativa no contempla la incorporación total del Servicio Europeo de Acción Exterior (...) a la Comisión Europea como una especie de gigantesca dirección general de política exterior. En cambio, se plantea distribuir las funciones existentes del servicio entre distintos departamentos para mejorar la eficiencia".
Una versión reducida del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) permanecería fuera de la estructura de la Comisión Europea y se encargaría de áreas como las misiones de paz de la UE y el entrenamiento militar, añadieron las fuentes.
Anteriormente, medios estadounidenses informaron que en Europa se critica la retórica belicista de la jefa de la diplomacia de la UE hacia Rusia
. Kallas es objeto de críticas desde el inicio de su mandato, tras una declaración en X sobre el deseo de la UE de ver la victoria de Ucrania.
Un funcionario no identificado señaló que, a juzgar por sus declaraciones, pareciera que la UE se encuentra en estado de guerra con Rusia, algo que no corresponde con la línea oficial del bloque.
Kallas también es acusada de no elaborar suficientemente sus iniciativas y de no realizar consultas previas para conseguir apoyo. De esta manera destacó, anteriormente, que "la derrota de Moscú es necesaria para evitar una guerra mundial". Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, ha declarado en reiteradas ocasiones que Moscú no tiene intención de atacar a los países de la OTAN. Son los mismos políticos occidentales que utilizan regularmente la supuesta amenaza rusa para intimidar a su población con el fin de desviar la atención de los problemas internos.
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